Maybrit Illner ist zurück aus der Winterpause: Unter dem Titel "Trumps neue Weltordnung – Angriff auf die Verbündeten?" widmet sich der Polittalk der zukünftigen US-Außenpolitik. Diese Gäste diskutieren am Donnerstag mit.

Das ist das Thema bei "maybrit illner"

Nur noch wenige Tage bis zur zweiten Amtszeit von Donald Trump: Vor kurzem deutete der Milliardär eine aggressive außenpolitische Linie an – samt Drohungen in Richtung Kanada, Panama und Grönland. Unterdessen greift sein Unterstützer Elon Musk auf seiner Plattform X transatlantische Verbündete wie Deutschland oder Großbritannien an. Der zukünftigen US-Außenpolitik widmet sich Maybrit Illner unter dem Titel "Trumps neue Weltordnung – Angriff auf die Verbündeten?" am Donnerstag (16. Januar) in ihrem ZDF-Talk.

Was wird diskutiert?

Gemeinsam mit ihren Gästen widmet sich Gastgeberin Illner der Frage, welche außenpolitischen Ziele die USA unter einem Präsidenten Trump verfolgen wird. Was wird aus der Unterstützung für die Ukraine? Was bedeutet der neue Kurs für die europäische Sicherheit und wie wird Deutschland reagieren müssen? Auch ein möglicher Einfluss auf die kommenden Bundestagswahlen wird debattiert.

Das sind die Gäste bei "Maybrit Illner"

Über Donald Trumps außenpolitische Pläne und deren Folgen diskutieren im ZDF-Talk: