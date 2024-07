Neue WhatsApp-Funktion: Kontakte können als Favoriten markiert werden

Mehr Übersicht, einfachere Handhabung - WhatsApp stellt seinen User:innen eine neue Funktion zur Verfügung, die dem lästigen Suchen und Durchwühlen von Kontakten und Gruppen endlich ein Ende bereitet. Ganz einfach, indem man jetzt Favoriten anlegen kann.

Wer besonders aktiv ist auf WhatsApp und täglich mit vielen Kontakten und noch mehr Gruppen im Austausch steht, verliert schnell den Überblick. Denn nicht alle Personen und Gruppen, die hinterlegt sind, braucht man ständig abrufbereit. Keiner will sich ewig durch alles durchscrollen, bis man die richtige Gruppe oder den richtigen Kontakt gefunden hat. Genau hier kommt die neue WhatsApp-Funktion "Favoriten" zum Einsatz.

Ordnung im Kontakte-Urwald

Spätestens in den nächsten Tagen soll die neue Funktion "Favoriten" von allen WhatsApp-Nutzer:innen verwendet werden können. Damit lassen sich Kontakte und ganze Gruppen im Messenger ganz einfach mit einem Klick als Favoriten kennzeichnen und Ordnung schaffen. Ruft man dann in der Chat-Übersicht "Favoriten" auf, sieht man lediglich die Gruppen und Personen, die man dementsprechend zugeordnet hat. Das macht Sinn. Denn so werden alle, die man selten kontaktiert, einfach ausgeblendet. Noch eine Neuigkeit ist, dass die Favoriten dann auch in der Anrufliste ganz nach oben wandern.

So werden Kontakte und Gruppen zu Favoriten

Gruppen zu Favoriten:

Auf dem Chat-Bildschirm "Gruppen" anklicken, auf die gewünschte Gruppe länger drücken und dann auf "zu Favoriten hinzufügen" klicken.

Personen zu Favoriten:

Auf dem Chat-Bildschirm "Favoriten" anklicken, dann auf "Favoriten hinzufügen". Danach öffnet sich ein Screen mit allen Kontakten. Die Gewünschten auswählen und auf "Fertig" klicken.

Die neue Funktion "Favoriten" ergänzt somit zwei bisherige Filter namens "Ungelesen" und "Gruppen", mit denen sich ausschließlich Unterhaltungen mit ungelesenen Nachrichten oder Gruppenchats anzeigen ließen. WhatsApp selbst spricht laut "Spiegel" von einer "Schnellwahlfunktion".