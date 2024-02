Neuer Grünkohlkönig: Pistorius übernimmt das Zepter von Lindner

In einer feierlichen Zeremonie hat Verteidigungsminister Boris Pistorius den Titel des Oldenburger Grünkohlkönigs von Christian Lindner übernommen. Das neue Amt des SPD-Politikers stellt weit mehr als eine kulinarische Ehre dar.

Verteidigungsminister Boris Pistorius ist der neue Oldenburger Grünkohlkönig. Der SPD-Politiker übernahm das Amt am Dienstagabend (13. Februar) beim "Defftig Ollnborger Gröönkohl-Äten" (auf Hochdeutsch: Deftiges Oldenburger Grünkohl-Essen), mit dem die niedersächsische Stadt Oldenburg in Berlin für ihre Belange wirbt.

Pistorius: "Mehr Grünkohl für alle"

Pistorius sieht in seiner neuen Rolle eine Chance, den Grünkohl weltweit bekannter zu machen. "Mehr Grünkohl für alle", betonte er. Grünkohl und Bundeswehr - das passt für den Verteidigungsminister zusammen: "Die Bundeswehr ist stets und immer bereit, in Katastrophenlagen innerhalb Deutschlands zu helfen. Das haben wir bewiesen und das würden wir natürlich auch dann, wenn es dem Grünkohl an den Kragen geht, selbstverständlich tun", so der 63-Jährige.

Serviert wurden am Dienstagabend 200 Kilogramm Kohl, 60 Kilogramm Fleischpinkel, 50 Kilogramm Kochmettwurst, 38 Kilogramm geräucherter Speck und 95 Kilogramm Kasseler-Kotelett ohne Knochen – alles in Bio-Qualität, wie die Stadt Oldenburg betonte.

Lindner: Begeisterung über einen Tag als Sozialdemokrat

Christian Lindner, der scheidende Kohlkönig, blickt indes mit Freude auf seine einjährige Amtszeit zurück. Besonders in Erinnerung bleibt ihm das Verteilen von Kamelle beim Oldenburger Kramermarkt. "Einfach nur verteilen. Die Leute waren begeistert und ich auch, einen Tag mal Sozialdemokrat gewesen zu sein", so der FDP-Chef.

Das Grünkohl-Essen hat sich über die Jahre zu einem bedeutenden Treffen der politischen Elite entwickelt. Der Titel des Grünkohlkönigs, der von einer Jury verliehen wird, geht an Persönlichkeiten, die sich durch ihr Engagement auszeichnen. Für Pistorius bedeutet dies nicht nur die Ehre, sondern auch die Verpflichtung, Oldenburg während seiner Amtszeit zu besuchen und die Tradition des Grünkohls weiter zu fördern.