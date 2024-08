Niederbayern: "Äußerst gefährlicher" Straftäter bei Freigang in Plattling geflohen

Ein verurteilter Straftäter hat einen Freigang im niederbayerischen Plattling zur Flucht genutzt. Der wegen eines Tötungsdelikts inhaftierte 24-Jährige gilt als "äußerst gefährlich". Die Fahndung der Polizei läuft.

Bei einem Freigang ist ein 24 Jahre alter verurteilter Straftäter am Donnerstag (8. August) in Niederbayern seinen beiden Begleitern entwischt. Es handele sich um einen wegen eines Tötungsdeliktes verurteilten Mann, der im Bezirkskrankenhaus Mainkofen in Deggendorf untergebracht sei, teilte die Polizei mit. Die Beamt:innen bezeichneten den Mann als "äußerst gefährlich". Die Fahndung laufe, auch ein Hubschrauber sei im Einsatz.

Der Somalier sei mit zwei Krankenhaus-Mitarbeitern in Plattling unterwegs gewesen, als er entkam, teilte ein Polizeisprecher mit. Die Polizei warnte ausdrücklich davor, den Mann anzusprechen oder ihn etwa im Auto mitzunehmen. Vielmehr sollte sofort die Polizei unter der Notrufnummer 110 informiert werden.