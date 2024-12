Noch vor der Neuwahl: Kanzler Scholz will Trump Besuch abstatten

Die Abstimmung zur Vertrauensfrage hat Kanzler Olaf Scholz verloren, doch außenpolitisch hat der SPD-Politiker bis zur Neuwahl 2025 noch viel vor. Ganz oben auf dem Zettel steht ein Besuch beim designierten US-Präsidenten Donald Trump.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) würde den designierten US-Präsidenten Donald Trump gerne nach dessen Amtseinführung am 20. Januar und vor der für den 23. Februar geplanten Bundestagswahl besuchen. In seinem ersten Telefonat mit Trump nach dessen Wahlsieg im November habe Scholz "seinen Wunsch hinterlegt, dass er ihn sehr bald nach Amtsantritt besuchen will", heißt es in Regierungskreisen. Es sei "nicht ausgeschlossen", dass das noch klappe.

Zur Vereidigung Trumps am 20. Januar ist Scholz bisher nicht eingeladen worden. Einladungen an Staats- und Regierungschefs anderer Länder zu Amtseinführungen von US-Präsidenten waren bisher auch unüblich. Der Republikaner Trump hat aber seiner Sprecherin Karoline Leavitt zufolge überraschend Chinas Staatschef Xi Jinping zu der Zeremonie eingeladen. Auch Staats- und Regierungschefs anderer Länder seien eingeladen, sagte sie weiter, ohne Details zu nennen.

