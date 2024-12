"Time"-Magazin will Trump erneut zur "Person des Jahres" ernennen

Donald Trump soll 2024 erneut zur "Person of the Year" gekürt werden. Nach 2016 wäre es das zweite Mal, dass der 78-Jährige die viel beachtete Bewertung erhält.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Medienberichten zufolge plant das Magazin "Time", Donald Trump zum zweiten Mal nach 2016 zur "Person of the Year" zu ernennen.

Die Ehrung wird traditionell Einzelpersonen oder Gruppen zuteil, die das vergangene Jahr besonders geprägt haben - positiv oder negativ.

Trump selbst hat die Vergabe des Titels in der Vergangenheit oft kontrovers auf Social Media kommentiert, insbesondere wenn er übergangen wurde.

Medienberichten zufolge will das US-Nachrichtenmagazin "Time" den designierten US-Präsidenten Donald Trump zur "Person of the Year" 2024 ernennen. Das Online-Medium "Politico" berief sich auf drei mit dem Vorgang vertraute Personen. Auch der Sender CNN berichtete von der Entscheidung.

Demnach soll der Republikaner zur Feier der Veröffentlichung am Donnerstag 12. Dezember) die Glocke zum Handelsbeginn an der US-Börse NYSE auf der Wall Street läuten. Nach 2016 wäre es das zweite Mal, dass der 78-Jährige die viel beachtete Bewertung erhalten würde. Damals folgte er auf die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel.

Das Magazin rückt seit 1927 einmal pro Jahr vornehmlich Einzelpersonen, aber auch Gruppen oder Ideen in den Mittelpunkt, die in den vergangenen zwölf Monaten besonders aufgefallen sind, positiv oder negativ. Frühere Personen des Jahres waren die Bundeskanzler Konrad Adenauer und Willy Brandt, die US-Sängerin Taylor Swift - aber auch Adolf Hitler.

Donald Trump hat gerade erst die US-Wahl gewonnen. © Evan Vucci/AP/dpa

Nur eine Person bekam den Titel dreimal verliehen

Trump hat die Vergabe des Titels oft auf Social Media kommentiert. 2015 regte er sich beispielsweise auf, dass Angela Merkel auf das Cover gehoben wurde.

Auch 2011 war er mit der Wahl des Magazins unzufrieden - damals ging der Titel an Protestbewegungen auf der ganzen Welt, etwa im arabischen Raum, Spanien und Griechenland sowie die Occupy-Bewegung.

Bereits mehrere Personen bekamen den Titel zweimal verliehen, darunter Stalin und Winston Churchill, die US-Präsidenten Harry Truman, Dwight D. Eisenhower, Richard Nixon und Lyndon B. Johnson, Bill Clinton, Barack Obama, George W. Bush sowie die Staatsoberhäupter Chinas und der Sowjetunion Deng Xiaoping und Mikhail Gorbatschow. US-Präsident Franklin D. Roosevelt war die einzige Person, die bereits dreimal den Titel verliehen bekam.

Im Video: "Time"-Magazin kürt Taylor Swift zur "Person des Jahres"

Anzeige

Anzeige