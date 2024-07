Nordrhein-Westfalen: Sieben Verletzte durch Reizgas im Drogeriemarkt

In Nordrhein-Westfalen wurden aufgrund von Reizgas mehrere Menschen verletzt. Nach Angaben der Polizei musste eine Person ins Krankenhaus.

In einem Drogeriemarkt in Herne sind sieben Menschen durch Reizgas verletzt worden. Ein Mensch sei in ein Krankenhaus gekommen, teilte die Polizei mit.

Der Notruf ging demnach am Abend ein. Mehrere Streifenwagen seien vor Ort gewesen. Weitere Angaben zu dem Vorfall im Stadtteil Sodingen machten die Beamten zunächst nicht.