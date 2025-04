Nordrhein-Westfalen: Waldbrände lösen Feuerwehr-Großeinsätze aus

Ausbleibende Regenfälle erhöhen die Waldbrandgefahr in Deutschland. In Nordrhein-Westfalen kam es wegen mehreren Feuern zu einem Großeinsatz der Feuerwehr mit 400 Kräften.

Waldbrände haben am Samstag in Nordrhein-Westfalen für Großeinsätze der Feuerwehr gesorgt. Besonders angespannt war die Lage in Sundern im Sauerland, wo auf einer Fläche von rund 20.000 Quadratmetern ein schwer zugängliches Waldstück brannte, wie ein Sprecher der Feuerwehr Sundern mitteilte. Das Feuer war den Angaben zufolge am Abend unter Kontrolle.

Das Löschwasser musste mit Einsatzfahrzeugen an den Brandort gebracht und über kilometerlange Schlauchwege an die Brandherde verteilt werden. Feuerwehren aus dem gesamten Einzugsgebiet und darüber hinaus sind dem Sprecher zufolge hinzugezogen worden, rund 400 Kräfte waren am Abend im Einsatz. Vor allem Wind erschwerte die Löscharbeiten. Die "Westfalenpost" berichtete.

Die Einsatzkräfte haben demnach Schneisen gemulcht, die gewässert wurden, wodurch das Feuer eingedämmt werden konnte. "Das Feuer wird über Nacht weiter gezielt abgelöscht. Die Nachlöscharbeiten werden sich bis in den morgigen Tag ziehen", sagte der Feuerwehrsprecher. Zur Brandursache konnte er noch keine Angaben machen.

Waldbrand südöstlich von Aachen

Bei Simmerath südöstlich von Aachen hielt am Samstag ein Waldbrand rund 70 Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei in Atem. Laut einer Sprecherin der Freiwilligen Feuerwehr Simmerath hatte sich unweit der Bundesstraße 266 zwischen Kesternich und Einruhr am frühen Nachmittag ein Brand auf einer Fläche von 60 mal 120 Metern ausgebreitet. Auch hier erschwerte Wind die Brandbekämpfung.

Am späten Nachmittag war hier das Feuer unter Kontrolle, wie es hieß. Die Nachlöscharbeiten wurden demnach aber auf "unbestimmte Zeit" angesetzt. Beobachtet wurde die Brandentwicklung mit Drohnen durch eine Erkundungseinheit der Städteregion Aachen.

Brände auch im Rheinisch-Bergischen Kreis und Wuppertal

In Overath im Rheinisch-Bergischen Kreis brach am späten Nachmittag zudem ein Vegetationsbrand auf einer Fläche von rund 300 Quadratmetern aus, wie ein Sprecher der Leitstelle sagte. Die Löscharbeiten laufen demnach noch, das Feuer sei aber unter Kontrolle.

Auch im Waldgebiet Burgholz in Wuppertal gab es einen Brand, zu dem nach Angaben von Polizei und Feuerwehr am Abend Einsatzkräfte ausrückten. Zur Größe konnten die Sprecher zunächst keine Angaben machen.