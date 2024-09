Nordrhein-Westfalen: 24-Jähriger mit Behinderung vermisst

Ein 24-jähriger wird seit Samstag in Mülheim an der Ruhr vermisst. Laut Polizeiangaben ist der Mann körperlich und geistig eingeschränkt. Beamte bitten um Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Polizei sucht in Nordrhein-Westfalen nach einem 24-jährigen Mann mit körperlichen und geistigen Einschränkungen. Der Mann hatte am Samstag mit seinem Rollator sein Elternhaus in Mülheim an der Ruhr verlassen und war nicht wie üblich von seinen Spaziergängen in der Nähe zurückgekehrt. "Wir gehen aktuell davon aus, dass er orientierungslos mit dem öffentlichen Nahverkehr unterwegs ist und nicht nach Hause findet", sagte ein Sprecher der Polizei.

Nach einem ersten öffentlichen Suchaufruf nach dem stark pflegebedürftigen jungen Mann hatten Zeugen gemeldet, ihn am Sonntag am Essener Hauptbahnhof gesehen zu haben. Zuletzt ging die Polizei Hinweisen nach, wonach er in Köln am Bahnhof und im Stadtgebiet gesehen worden sein soll.

Der Einsatz von Suchhunden, zahlreichen Streifenwagen sowie einem Polizeihubschrauber am Sonntag war zunächst vergeblich geblieben. Die Polizei bittet zudem die Bevölkerung um Hinweise zum möglichen Aufenthaltsort des Mannes.