Vermisstenfall in Mülheim: Mann mit Behinderung in Köln gefunden

Zunächst suchte die Polizei mit Hunden nach einem jungen Mann mit körperlichen und geistigen Einschränkungen. Gefunden wurde er jetzt in einiger Entfernung von seinem Heimatort.

Ein zunächst vermisster junger Mann mit körperlichen und geistigen Einschränkungen ist wieder zu Hause. Bei der Suche hätten mehrere Hinweise aus der Bevölkerung geholfen, teilte die Polizei mit. Der 24-Jährige hatte am Samstag mit seinem Rollator sein Elternhaus in Mülheim an der Ruhr verlassen und war nicht wie üblich von seinen Spaziergängen in der Nähe zurückgekehrt.

Nach einem ersten öffentlichen Suchaufruf nach dem stark pflegebedürftigen jungen Mann hatten Zeugen gemeldet, ihn am Sonntag am Essener Hauptbahnhof gesehen zu haben. Bundespolizisten trafen den Mann später am Kölner Hauptbahnhof an. Bei der Suche hatten die Beamten am Wochenende Suchhunde, zahlreiche Streifenwagen sowie einen Polizeihubschrauber eingesetzt.