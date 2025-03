Notfalls militärisch? :newstime-Reporterin ordnet Trumps grenzenlose Pläne im Video ein

Würde US-Präsident Donald Trump Grönland im Zweifel auch durch Gewalt annektieren? :newstime-Reporterin Lea Freist berichtet vom Weißen Haus und wirft einen Blick auf Trumps außenpolitische Pläne.

Bereits im Jahr 2019 zeigte Donald Trump Interesse an Grönland, damals wollte der US-Präsident die Insel noch käuflich erwerben. Aus Dänemark kam damals ein klares Nein in Richtung Washington. An der Ablehnung hat sich nichts geändert. Doch sechs Jahre später lässt Trump mit Aussagen wie "Ich denke, wir werden es bekommen - auf die ein oder andere Weise werden wir es bekommen" aufhorchen. Würde er sich Grönland, das seiner Aussage nach "wichtig für die nationale Sicherheit" der USA sei, im Zweifel auch auf militärischem Wege aneignen?

:newstime-Reporterin Lea Freist meldet sich aus den USA und ordnet vor dem Weißen Haus in Washington D.C. Trumps außenpolitische Pläne ein. "Donald Trump hat grenzenlose Pläne, um Amerika nicht nur 'greater', sondern auch 'bigger' zu machen", leitet die Journalistin ein.

