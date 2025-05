"Notwendig": Kreml drängt plötzlich auf Treffen zwischen Putin und Trump

Der russische Präsident Putin hat seit 2021 keinen US-Präsidenten mehr persönlich getroffen. Nun besteht die Möglichkeit eines Treffens mit Donald Trump, eventuell im Rahmen von dessen Reise in den Nahen Osten. Kremlsprecher Dmitri Peskow hält ein solches Treffen für notwendig, betont jedoch die Notwendigkeit einer gründlichen Vorbereitung.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat seit seinem Gipfeltreffen mit dem ehemaligen US-Präsidenten Joe Biden im Juni 2021 keinen amtierenden US-Präsidenten mehr persönlich getroffen. Der Kontakt zu Donald Trump beschränkte sich bislang auf Telefonate. Nun scheint sich eine Gelegenheit für ein persönliches Treffen zu ergeben, wie Kremlsprecher Dmitri Peskow in einer Pressekonferenz andeutete. "In vielerlei Hinsicht halten wir es für notwendig", sagte Peskow am Montag (5. Mai), und fügte hinzu, dass ein solches Treffen umfangreiche Vorbereitungen erfordere.

Trump könnte sich in Saudi-Arabien mit Putin treffen

Trump hatte kürzlich verkündet, er erwäge ein Treffen mit Putin während seiner bevorstehenden Reise in den Nahen Osten, genauer gesagt nach Saudi-Arabien. Obwohl Dmitri Peskow betonte, dass Putin derzeit keine Reise dorthin geplant habe, sei ein solches Treffen ein viel diskutiertes Thema. Die russische Führung betont die Wichtigkeit der Fortsetzung der Kontakte zwischen Moskau und Washington auf verschiedenen Expertenebenen, obwohl es bislang keine konkreten Pläne gibt.

Die politischen Spannungen zwischen den USA und Russland sind seit der großangelegten Invasion der Ukraine durch Russland im Februar 2022 hoch. Diese führte zu internationalen Sanktionen gegen Russland. Dennoch haben Trump und Putin in diesem Jahr bereits mehrfach telefoniert, um über verschiedene Themen zu sprechen. Laut dem Nachrichtenportal Axios wird Trump diesen Monat nach Saudi-Arabien, Katar und in die Vereinigten Arabischen Emirate reisen, um an einem Gipfeltreffen der Golfstaaten teilzunehmen.

Die zukünftige Rolle der USA scheint unklar

Während des Wahlkampfs hatte Trump angekündigt, den Krieg in der Ukraine innerhalb von 24 Stunden beenden zu wollen. Er berichtete am Wochenende von "sehr guten Gesprächen" mit seinen Berater:innen über Russland und die Ukraine. Ob diese Gespräche tatsächlich zu einem persönlichen Treffen zwischen den beiden Präsidenten führen werden, bleibt abzuwarten. Am vergangenen Wochenende hieß es aus dem US-Außenministerium nämlich auch, dass die USA nicht mehr als Vermittler zwischen den beiden Kriegsparteien auftreten wollen würden. Die Ukraine und Russland sollten stattdessen künftig direkt über einen Frieden verhandeln.