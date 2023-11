Österreich: Mann in Tirol stürzt mit Auto 100 Höhenmeter ab - und überlebt

Ein Unfall, der an ein Wunder grenzt, hat sich im österreichischen Alpbach im Bezirk Kufstein in Tirol ereignet: Ein 78-jähriger Autofahrer stürzte auf regennasser Fahrbahn mit seinem Pick-up rund 100 Höhenmeter ab und überlebte.

Nachdem ein 78-Jähriger mit seinem Pickup von der Straße abgekommen war, stürzte er samt Fahrzeug rund 100 Meter talwärts einen 30 Grad steilen Grashang hinab. Der Fahrer überlebte und wurde in eine Klinik gebracht.

Schutzengel sei Dank

Der Mann kann sich über die ausgezeichnete Arbeit seiner Schutzengel freuen: Laut "Tirol.ORF" kam er am Abend talabwärts in einer leichten Linkskurve von der nassen Fahrbahn ab und stürzte rund 330 Meter weit und 100 Höhenmeter tief einen steilen Hang hinab. Dem Fahrer sei es gelungen, sich aus dem Pick-up zu befreien, nachdem sich dieser mehrfach überschlagen haben soll. Der Mann sei dann bis zur nächsten Straße den Hang hinuntergerutscht. Am Straßenrand angekommen, sei der verletzte Fahrer von einem anderen, zufällig vorbeikommenden Autofahrer, entdeckt worden, der sofort die Rettungskräfte alarmierte.

Der ältere Mann sei direkt in das Klinikum Innsbruck gebracht worden, sein zurückgelassenes Fahrzeug sei von der Freiwilligen Feuerwehr gegen ein weiteres Abstürzen abgesichert worden.

