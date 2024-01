Oscars: Deutsche Sandra Hüller als beste Schauspielerin nominiert

Große Überraschung bei den Oscar-Nominierungen in Los Angeles: Für "Anatomie eines Falles" darf sich Sandra Hüller Hoffnungen auf den begehrten Filmpreis machen.

Wer darf sich in diesem Jahr Hoffnungen auf einen Oscar machen? In Los Angeles wurden am Dienstag (23. Januar) die Nominierungen für den begehrtesten Filmpreis der Welt bekannt gegeben. Schauspielerin Zazie Beetz und ihr Kollege Jack Quaid verrieten vor der versammelten Presse und im Livestream, wer von der Academy of Motion Picture Arts and Science in die engere Auswahl für einen Goldjungen genommen und am 10. März vielleicht mit einer Statue nach Hause gehen wird.

In Deutschland jubelt gerade wohl mindestens eine Schauspielerin ganz besonders: Sandra Hüller ist für ihre Leistung in "Anatomie eines Falles" als beste Darstellerin nominiert.

