Paralympics-Medaillen für deutsche Dressurreiterinnen und Rollstuhlbasketballer

Für Deutschland holten die Dressurreiterinnen Anna-Lena Niehues und Regine Mispelkamp weitere Paralympics-Medaillen. Die deutschen Rollstuhlbasketballer konnten sich ebenso über ein gewonnenes Edelmetall in Paris freuen.

Anzeige

Die deutschen Dressurreiterinnen haben zum Abschluss der Reitwettbewerbe bei den Paralympics drei Medaillen gewonnen. Anna-Lena Niehues und Regine Mispelkamp gewannen in ihren Klassen in der Kür jeweils Silber. Heidemarie Dresing rundete das gute Ergebnis mit Bronze ab.

Die 40-jährige Niehues sicherte sich auf Quimbaya im Schlossgarten von Versailles mit 80,900 Punkten hinter der Niederländerin Demi Haerkens Platz zwei. Mispelkamp holte auf Highlander Delight's ebenfalls Silber, Gold ging an die Belgierin Michele George.

Im Video: Paralympics-Star Oscar Pistorius auf Bewährung freigelassen

Zweimal Bronze für älteste deutsche Para-Teilnehmerin

Dresing, mit 69 Jahren älteste deutsche Para-Teilnehmerin, kam mit Dooloop hinter der US-Amerikanerin Fiona Howard und der Britin Georgia Wilson zu ihrer zweiten Bronzemedaille bei den Spielen in und um Paris. "Das ist natürlich ein Traum", sagte sie.

Für Mispelkamp war es nach Bronze in der Mannschaft bereits die zweite Einzel-Silbermedaille in Versailles. "Ich bin super happy", sagte sie und schwärmte von ihrem Pferd: "Er macht so viel Spaß da drin und genießt das dermaßen, das ist schon toll. Ein mega Pferd." Isabell Nowak wurde Vierte.

Niehues durfte sich in ihrer Klasse nach Bronze im Einzel- und der Teamwertung über die dritte Medaille bei den Spielen in Paris freuen. "Es war zum Abschluss noch einmal eine tolle, harmonische und gleichzeitig ausdrucksvolle Runde der beiden", sagte Bundestrainerin Silke Fütterer-Sommer.

Anzeige

Anzeige

Geburtstagsgeschenk für Trainer Engel

Ebenfalls Bronze sicherten sich die Rollstuhlbasketballer durch einen 75:62-Erfolg gegen Kanada. Dabei krönte das deutsche Team eine Aufholjagd und beschenkte ihren Coach Michael Engel, der seinen 40. Geburtstag in der Bercy Arena verbrachte, mit dem dritten Platz.

Die Radsportler Maximilian Jäger und Jana Majunke verpassten im Straßenrennen in Clichy-sous-Bois knapp eine Medaille. Jäger wurde im Zielsprint nur Vierter, Majunke belegte ebenfalls Rang vier. Maike Hausberger kam nach ihrem Zeitfahr-Erfolg mit einem Rückstand von knapp sechseinhalb Minuten als Neunte ins Ziel. Michael Teuber wurde nach Silber im Einzelzeitfahren Elfter.