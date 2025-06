Ein Mann ist in Passau in eine Menschengruppe gefahren. Laut Behördenangaben könnte dies absichtlich geschehen sein.

In Passau ist ein Mann mit einem Wagen in eine Menschengruppe gefahren. Die Polizei schloss nicht aus, dass er das Fahrzeug bewusst in die Menschengruppe gelenkt hat.

Fünf Personen werden im Krankenhaus behandelt, wie ein Polizeisprecher sagte. Soweit bekannt, befand sich in der Gruppe auch die 38-jährige Ehefrau des Fahrers sowie die fünfjährige Tochter. Beide seien unter den Verletzten.

Fahrer wurde festgenommen

Über die Schwere der Verletzungen war zunächst nichts bekannt. Die Polizei schließt nicht aus, dass der Mann das Fahrzeug bewusst in die Personengruppe gelenkt hat.

Der 48-jährige Fahrer wurde festgenommen. Ob er sich zu dem Vorfall geäußert hat, blieb offen. "Die Kriminalpolizei ist vor Ort und hat die Ermittlungen übernommen", sagte der Polizeisprecher.

Passanten hatten die Polizei alarmiert. Die Beamten riefen Zeugen auf, sich bei der Kriminalpolizeiinspektion Passau zu melden.

Erst im Februar war ein Auto in München in einen Demonstrationszug gerast. Zwei der Verletzten - eine Frau und ein Kind - starben später im Krankenhaus.