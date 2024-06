Bei einem Verkehrsunfall in Nürtingen sind zwei Menschen ums Leben gekommen, zwei weitere wurden verletzt. Am Sonntagabend (16. Juni) fuhr ein 54-jähriger Autofahrer laut Polizei ungebremst gegen einen Ampelmast und erfasste drei Fußgänger, die an der Ampel warteten.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Am Sonntagabend (16. Juni) kam es in Nürtingen bei Stuttgart zu einem schweren Verkehrsunfall.

Ein 54-Jähriger fuhr ungebremst in einen Ampelmast .

Zwei Frauen starben an den schweren Verletzungen durch den Crash. Ein 16-Jähriger liegt derzeit noch im Krankenhaus.

Sie hatten auf das grüne Licht gewartet, als das Unglück geschah: Nach dem Tod von zwei Frauen an einer Fußgängerampel ermittelt die Polizei unter Hochdruck nach der Unfallursache. Es sei bislang nicht abschließend geklärt, wie es zu dem Unfall in Nürtingen in der Nähe von Stuttgart kommen konnte, sagte ein Polizeisprecher am Montag (17. Juni).

Im Video: Raser-Unfall in Berlin nach "Alleinrennen" - Eine Tote, drei Schwerverletzte

Ein 16 Jahre alter Jugendlicher liegt seit Sonntagabend (16. Juni) schwer verletzt im Krankenhaus. Am Montagmorgen (17. Juni) gab es zunächst keine Informationen, wie es dem 16-Jährigen geht.

Zwei Frauen sterben nach dem Crash

Ein 54 Jahre alter Autofahrer war am Sonntagabend (16. Juni) nach Angaben der Polizei ungebremst in den Ampelmasten gefahren. Eine 28-Jährige wurde durch den Aufprall derart schwer verletzt, dass sie noch am Unfallort starb.

Eine 27-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen, wo sie jedoch kurz darauf ihren Verletzungen erlag. Der 16-Jährige erlitt durch den Aufprall schwere Verletzungen. Der Autofahrer wurde leicht verletzt.

Anzeige

Anzeige

Die Staatsanwaltschaft bestellte einen Gutachter, der bei den Ermittlungen helfen soll, wie es weiter hieß. Das Auto wurde beschlagnahmt. Gegen den 54-Jährigen wird nun wegen des Verkehrsunfalls mit Todesfolge ermittelt. Insgesamt waren mehr als 50 Einsatzkräfte vor Ort.