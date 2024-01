Pentagon-Chef überwachte Militärschlag vom Krankenhaus aus

Der Militärangriff gegen die Huthi-Miliz in Jemen wurde nach Angaben des US-Verteidigungsministers Lloyd Austin aus dem Krankenhaus aus geführt. Der Austin hatte den Aufenthalt wegen einer Krebserkrankung vorerst verschwiegen.

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin hat den Befehl zur Durchführung der Bombardierung der Huthi-Rebellen aus dem Krankenhaus erteilt.

Dies wurde zunächst von Austin geheimgehalten, wofür er in die Kritik geriet.

US-Präsident Joe Biden hat dennoch sein Vertrauen gegenüber Austin bekräftigt.

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin hat den Militärschlag der USA und Verbündeter gegen die Huthi-Rebellen im Jemen nach Angaben seines Ministeriums vom Krankenhaus aus angeleitet und überwacht. Dies berichtet die Deutsche Presse-Agentur am Freitag (12.01.).

Austin habe dem US-Regionalkommando für den Nahen Osten (Centcom) den Befehl zur Durchführung der Angriffe erteilt und diese vom Krankenhauszimmer aus in Echtzeit über gesicherte Kommunikationswege überwacht, so Pentagon-Sprecher Pat Ryder. Im Anschluss habe er mit dem zuständigen Kommandeur und US-Präsident Joe Biden eine erste Bewertung der Angriffe vorgenommen.

Militärführung aus dem Krankenhaus: Austin in der Kritik

Der Pentagon-Chef hatte am Dienstag eine Prostatakrebserkrankung öffentlich gemacht. Seit Anfang des Jahres befindet er sich wegen Komplikationen infolge eines Eingriffs im Militärkrankenhauses Walter Reed in Bethesda bei Washington. Zwischenzeitlich musste der 70-Jährige auf der Intensivstation betreut werden, hieß es. Austin geriet in die Kritik, weil seine Krebserkrankung und den Krankenhausaufenthalt zunächst geheim gehalten hatte.

Ryder betonte am Freitag, Austin sei "aktiv an der Überwachung und Leitung der Angriffe der vergangenen Nacht" beteiligt gewesen. Auch den Großangriff der Huthi-Rebellen am Dienstag habe Austin beobachtet und die Reaktion der Operation "Prosperity Guardian" überwacht. In den vergangenen beiden Tagen habe er mehrere Gespräche zu geführt, um Reaktionsmöglichkeiten zu besprechen, unter anderem mit dem Präsidenten.

US-Präsident Joe Biden bekräftigte am Freitag, an seinem Verteidigungsminister festhalten zu wollen. Auf die Frage von Journalisten, ob er noch Vertrauen in Austin habe, antwortete Biden mit: "Das habe ich". Die Frage, ob es eine Fehleinschätzung Austins gewesen sei, den Präsidenten zunächst nicht über den Krankenhausaufenthalt und die Diagnose zu informieren, bejahte Biden aber ebenfalls. Das Weiße Haus hatte bereits deutliche Kritik an der Informationspolitik des Pentagon-Chefs geäußert.