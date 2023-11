In Peru kam es zu einer schrecklichen Tragödie: Ein Bus soll in der Nähe der Stadt Cusca von einer Schnellstraße abgekommen und dabei in eine 300 Meter tiefe Schlucht gestürzt sein. Mindestens 23 Todesoper soll es laut Deutscher Presse-Agentur (dpa) gegeben haben.

Mindestens 23 Todesopfer forderte ein folgenschwerer Sturz eines Busses in eine rund 300 Meter tiefe Schlucht. Der verunglückte Bus soll in der Nähe der Stadt Cusca in der Region Áncash von einer Schnellstraße abgekommen und abgestürzt sein - auch der Busfahrer soll sich unter den Toten befinden.

Schlechter Straßenzustand mit vielen Schlaglöchern

Immer wieder ereignen sich folgenschwere Bus-Unglücke. Bei einem Absturz eines Busses sollen in Peru nun mindestens 23 Menschen zu Tode gekommen sein. Vier Menschen wurden den Informationen zufolge schwer verletzt, die Ursache des Unfalls soll bisher nicht bekannt sein. Der Bus soll sich auf dem Weg in die peruanische Hauptstadt Lima befunden haben, als er von einer Schnellstraße abgekommen und 300 Meter in die Tiefe gestürzt sein soll. Wie es heißt, soll die betreffende Straße in einem sehr schlechten Zustand sein und viele Schlaglöcher aufweisen. Bezirks Yanac, Carlos Pinedo, habe zuvor die Zentralregierung genau darauf hingewiesen. Jetzt ist es höchste Zeit zum Handeln: "Man sollte nicht auf noch mehr Tote warten", sagte Pinedo demnach und forderte, die Strecke auszubessern.

