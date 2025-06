Politikaward: Von der Leyen zur Politikerin des Jahres gekürt

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erhält den Titel "Politikerin des Jahres" für ihr "herausragendes Führungsverhalten in geopolitisch turbulenten Zeiten".

Das Wichtigste in Kürze Ursula von der Leyen wird für ihre entschlossene und vorausschauende Führung während globaler Krisen von "Politik & Kommunikation" zur Politikerin des Jahres gekürt.

Die Verleihung findet mit über 400 Gästen aus Politik, Wirtschaft und Medien im Tipi am Kanzleramt statt.

Neben von der Leyen werden auch Joachim Gauck für sein Lebenswerk und Verena Hubertz als "Aufsteigerin des Jahres" ausgezeichnet.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wird in Berlin mit dem Politikaward als "Politikerin des Jahres" ausgezeichnet. Die Auszeichnung wird vom Magazin "Politik & Kommunikation" gemeinsam mit der Quadriga Hochschule verliehen. Von der Leyen sei, so die Begründung, "eine außergewöhnliche Führungspersönlichkeit", die "Europa in einer herausfordernden Zeit mit Geschick, Entschlossenheit und Weitblick sicher und handlungsfähig durch eine Phase geopolitischer Unsicherheit" führe.

Die feierliche Preisverleihung findet am Montagabend (2. Juni) im Tipi am Kanzleramt statt. Erwartet werden über 400 geladene Gäste aus Medien, Politik und Wirtschaft. Die Laudatio auf von der Leyen hält der belgische Think-Tanker und Autor Marc De Vos. Bereits einige Tage zuvor war von der Leyen in Aachen mit dem renommierten Internationalen Karlspreis geehrt worden.

Neben von der Leyen werden weitere Persönlichkeiten ausgezeichnet: Der frühere Bundespräsident Joachim Gauck erhält den Preis für sein Lebenswerk, während Verena Hubertz, neue Bundesbauministerin und SPD-Politikerin, als "Aufsteigerin des Jahres" gewürdigt wird.

Der Politikaward wird jährlich vergeben und würdigt Menschen und Projekte, die einen besonderen gesellschaftlichen Beitrag leisten. Die Veranstalter betonen die Bedeutung entschlossener politischer Führung in Zeiten großer Unsicherheit.