Polizei in Spanien klärt Mordfall dank Google Street View auf

Nicht nur unbekannte Orte kann man via Google Street View erkunden. Offenbar helfen die Bilder auch bei der Aufklärung von Kriminalfällen. Dank eines Zufalls konnte in Spanien ein mutmaßlicher Mordfall aufgeklärt werden.

Anzeige

Ein Mann macht sich am Kofferraum eines Autos zu schaffen - darin ein großer, verpackter Gegenstand - aufgenommen von Google Street View. Die Szene wäre nicht aufregend, wenn es sich bei dem vermeintlichen Gegenstand nicht um eine Leiche handeln würde. Die Aufnahme war und ist ein Glücksfall für die spanische Polizei.

Anzeige

Anzeige

Zufalls-Foto hilft der Polizei bei der Ermittlung

Anhand der Aufnahme und mehrerer anderer Puzzlestücke konnten die Beamten einen mutmaßlichen Mordfall aufklären. Ganz zufällig sollen Ermittler:innen bei ihrer Suche nach der Nadel im Heuhaufen die Google Standortsuche angewendet haben - mit Erfolg.

Auf einem der Bilder soll zu sehen gewesen sein, wie ein Mann, der sich offensichtlich unbeobachtet gefühlt habe, über einem Kofferraum gebeugt ist. Im Kofferraum selbst vermutlich eine verpackte Leiche. Alles aufgenommen von einem Google-Aufnahmewagen, wie "La Vanguardia" berichtet. Eine zweite, unscharfe Street-View-Aufnahme soll den Mann dabei zeigen, wie er die Säcke in einer Schubkarre transportiert.

Anzeige

Anzeige

Seit über einem Jahr wurde nach einem Mann gesucht

Bei der Leiche soll es sich um einen 33 Jahre alten Kubaner handeln, nach dem etwa ein Jahr lang gesucht worden sein soll. Erst vor wenigen Tagen soll man nun in der Nähe von Madrid auf einem Friedhof Teile einer wohl zerstückelten, unvollständigen Leiche gefunden haben. Der Verdacht, es könnte sich um den vermissten Kubaner handeln, lag nahe, soll aber noch nicht final bestätigt sein.

Ins Rollen gebracht haben soll alles der Cousin des Opfers, der das Verschwinden des 33-Jährigen meldete: Er habe Nachrichten vom Opfer erhalten, die nicht zu ihm gepasst haben sollen.

Mordverdächtig ist ein Ex-Ehepaar

Verdächtigt werden in diesem Fall nun eine Frau und ihr Ex-Ehemann. Auf dem Google Street View Foto übrigens genau der Mann, der sich über den Kofferraum gebeugt haben soll. Dem Paar werde vorgeworfen, an der Ermordung und Zerstückelung des jungen Mannes beteiligt gewesen zu sein und die Überreste nach dem Transport dann auf dem Friedhof entsorgt zu haben.

Besonders pikant dabei ist, dass die festgenommene Frau in enger Verbindung zum Opfer stehen soll: Sie war angeblich dessen Lebensgefährtin. Bei Durchsuchungen an den Wohnorten und in Fahrzeugen sollen angeblich weitere "relevante" Spuren gefunden worden sein, die den Mordverdacht erhärten würden.