Polizei stoppt Flixbus in Belgien wegen Terrorverdachts

In Belgien ist ein Fernbus auf dem Weg nach Brüssel von der Polizei gestoppt worden. Ein Passagier alarmierte die Beamten, nachdem er ein verdächtiges Telefongespräch mitgehört hatte.

Das berichtet unter anderem die belgische Zeitung "The Brussels Times". Demnach habe die Polizei in Ostflandern den Bus, der von Lille in Frankreich in Richtung der belgischen Hauptstadt unterwegs war, angehalten. Einer der Passagiere sei verdächtigt worden, "terroristische Motive" zu haben, so das Blatt. Ein anderer Fahrgast habe die Einsatzkräfte alarmiert, nachdem er mitgehört hatte, wie einige Mitreisende über einen Anschlag gesprochen hätten.

Mehr dazu in Kürze.