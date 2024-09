Polizeieinsatz in Köln: Explosion in Innenstadt - eine Person verletzt

Auf der Kölner Partymeile Hohenzollernring kam es zu einer Explosion, die Polizei rückte zum Großeinsatz aus. Die Feuerwehr musste allerdings nicht eingreifen.

Eine Explosion hat ein Gebäude in der Kölner Innenstadt beschädigt. Man habe den Bereich am Hohenzollernring zwischen Rudolfplatz und Friesenplatz weiträumig abgesperrt und sei mit starken Kräften vor Ort, sagte eine Polizeisprecherin. Über mögliche Verletzte oder die Ursache der Explosion machte sie zunächst keine Angaben. "Radio Köln" berichtete am frühen Morgen von einer leicht verletzten Person.

Ein Feuerwehr-Sprecher sagte, sie seien zwar hinzugerufen worden, Löscharbeiten seien aber nicht nötig gewesen. Die Polizei bat die Bevölkerung, den Bereich rund um den Ort der Explosion zu meiden.