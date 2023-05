Polizeiwache geräumt - wegen möglichem Giftbrief an Habeck

Im Wahlkreisbüro von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) ist ein an ihn adressierter Brief eingegangen: Im Umschlag selbst soll ein unbekanntes, weißes Pulver vorgefunden worden sein.

Anzeige

Giftiger Inhalt oder "nur" eine Drohung? In Robert Habecks Wahlkreisbüro ist ein Brief eingegangen, in dem ein verdächtiges, weißes Pulver enthalten gewesen sein soll. Ein Mann aus dem Büro habe den betreffenden Brief laut Deutscher Presse-Agentur (dpa) daraufhin auf einer Polizeiwache in Flensburg abgegeben, wie ein Polizeisprecher sagte.

Im Video: Umfrage - 50 Prozent der Deutschen wollen Habecks Rücktritt

Verdächtiger Inhalt

Robert Habeck ist nicht zuletzt aufgrund seines umstrittenen Heizungsgesetzes Zielscheibe für Kritik. Jetzt soll in einem Wahlreisbüro ein Brief eingegangen sein - samt verdächtigem Inhalt. Der sofort in einer Polizeiwache in Flensburg abgegebene Umschlag führte dazu, dass die Polizei wiederum die Feuerwehr alarmierte und die Polizeiwache zugunsten eines aufwendigen, knapp drei Stunden dauernden Einsatzes geräumt wurde.

Ob es sich bei dem Pulver um eine giftige Substanz handelte, war zunächst unklar. Vermutet werde feiner Sand - aber ob dieser mit biologischen Stoffen versetzt sein könnte, muss noch geklärt werden. Die Ermittlungen dauerten noch an, hieß es.