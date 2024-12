"Postkarten-Winterwetter": Hier gibt es Weihnachten wohl Schnee

Weiße Weihnachten wie in Bilderbüchern - davon träumen viele. In einigen Teilen Deutschland könnten der Traum in diesem Jahr tatsächlich wahr werden.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze In einigen Regionen Deutschlands rechnet der Deutsche Wetterdienst mit weißen Weihnachten.

In Süddeutschland kommt dazu an den Weihnachtsfeiertagen die Sonne raus und sorgt für "Postkarten-Winterwetter".

Im übrigen Land wird es eher ungemütlich.

Wenige Tage vor Heiligabend rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) zumindest in einigen Regionen Deutschlands mit weißer Weihnacht. Besonders gute Chancen haben die Menschen demnach im Süden und in höhergelegenen Regionen. Dort könnte es an den Weihnachtsfeiertagen laut DWD sogar "Postkarten-Winterwetter" geben.

Sonntag und Montag dreht der Wind auf Nordwest, sodass sich Meereskaltluft durchsetzen kann. "Für Schnee bis in die tiefsten Lagen reicht es wegen des maritim erwärmten Charakters der Polarluft zwar eher nicht, aber oberhalb von 400 bis 600 Metern sollte sich eine dünne Schneedecke ausbilden können", so der Meteorologe.

Dort hält sich die dünne Schneedecke dann auch bis zumindest Heiligabend und sorgt für ein wenig Winterflair. "Auf eine Bescherung in wirklich tief verschneiter Landschaft darf man sich wohl in den höheren Lagen von Erzgebirge, Schwarzwald, Bayerischem Wald und insbesondere am Alpenrand freuen", sagt Leyser.

Anzeige

Anzeige

Hier gibt es "Postkarten-Winterwetter"

An den Weihnachtsfeiertagen setzt sich dann in Süddeutschland Hoch "Günther" durch. Und das "sorgt für Postkarten-Winterwetter", wie Leyer vorhersagt. Die dicksten Wolken verziehen sich und die Sonne setzt sich durch. Zudem kann sich bei windschwachen Verhältnissen bodennah Kaltluft halten, was den vorhandenen Schnee konserviert. In den Nächten ist in einigen Alpentälern bei Aufklaren örtlich strenger Frost angesagt.

"Im übrigen Land sieht das leider ganz anders aus", schränkt der Meteorologe ein. Denn hinter einer ostwärts durchziehenden Warmfront setzt sich wieder wolkenreiche und mildere Meeresluft durch. Bei leichtem Regen geht es dann auch dem Schnee in den Mittelgebirgen wieder an den Kragen.