Privates über die Trump-Ehe und Wahlkampfversprechen der Parteien: Die wichtigsten News am Dienstag

Die zukünftige First Lady erzählt private Details aus ihrer Ehe mit Donald Trump, während in Los Angeles die Flammen weiter wüten. Die wichtigsten Nachrichten des Tages im Überblick.

Melania plaudert über Ehe mit Donald Trump

Die Abwesenheit von Melania Trump im Wahlkampf befeuerte Spekulationen darüber, wie oft sie im Weißen Haus zu sehen sein wird. Nun berichtet sie von den Vorbereitungen auf den Umzug und über ihre Ehe mit Donald Trump.

Das sagt die zukünftige First Lady zu ihrer Ehe:

Anwohner:innen fliehen vor Feuermasse

Mehr als 15.000 Helfer:innen sind in den Feuerzonen von Los Angeles im Einsatz. Während starke Winde den Rettern Probleme bereiten, werden mutmaßliche Profiteure der Katastrophe zur Rechenschaft gezogen.

So brutal brennt das Feuer:

Hier die aktuelle Lage aus Kalifornien im Newsticker verfolgen.

Die Wahlkampfversprechen der Parteien

Die vorgezogene Bundestagswahl treibt die Parteien zum Stimmenfang an. Politik, Kommunen und Druckereien stehen wegen kurzer Fristen unter Strom, während Wahlplakate bereits Straßen säumen, Wahlwerbung flutet soziale Medien. Aber was versprechen die Parteien von Olaf Scholz (SPD), Robert Habeck (Grüne), Friedrich Merz (CDU) und Alice Weidel (AfD)?

Die Versprechen der Parteien:

Briefwahl, TV-Duelle: Die wichtigsten Termine bis zur Neuwahl

Die Bundestagswahl am 23. Februar rückt näher und damit geht auch der Wahlkampf in die heiße Phase. Parteien und Kanzlerkandidat:innen von SPD, Grünen, CDU und Co. bereiten sich vor.

Die kommenden Wochen bis zur Wahl im Überblick:

Die wichtigsten Nachrichten am Dienstag

Alle wichtigen News vom Dienstag (14. Januar)