Protest gegen Israel: Greta Thunberg segelt nach Gaza

Mit einem Segelschiff wollen sie es bis in den Gazastreifen schaffen: Aktivist:innen hoffen, auf diesem Weg Hilfsgüter in das abgeriegelten Palästinensergebiet bringen zu können. An Bord ist auch Greta Thunberg.

Mit einem Segelschiff wollen Aktivist:innen Hilfsgüter in den Gazastreifen bringen – an Bord ist auch die schwedische Aktivistin Greta Thunberg. Das Schiff "Madleen" habe in der sizilianischen Stadt Catania abgelegt, bestätigte eine Sprecherin des Bündnisses Freedom Flotilla Coalition. An Bord befinden sich demnach zwölf Aktivist:innen aus verschiedenen Ländern.

Die Aktivist:innen hatten angekündigt, mit dem Schiff "Israels illegale Belagerung" des Küstenstreifens durchbrechen und "humanitäre Hilfe, Hoffnung und Solidarität nach Gaza" bringen zu wollen. An Bord sollen Babynahrung sowie medizinische Güter sein. Mit ihrer Aktion will die Gruppe nach eigenen Angaben internationale Aufmerksamkeit auf die humanitäre Lage vor Ort lenken.

Klima-Aktivistin Thunberg kritisiert Israel scharf

Schon vor einem Monat hatten Aktivist:innen auf die Lage im Gazastreifen aufmerksam machen wollen. Damals war auf einem der von ihnen genutzten Schiffe nahe der Mittelmeerinsel Malta ein Feuer ausgebrochen. Sie sprachen von einem Drohnenangriff, die maltesische Regierung dagegen nicht.

Thunberg wollte auch damals schon mit Mitstreiter:innen an Bord gehen. Die 22-Jährige ist mit ihrem entschiedenen Kampf für mehr Klimaschutz bekanntgeworden, setzt sich seit längerem aber vor allem für die Palästinenser:innen ein. Dabei kritisiert sie Israels Vorgehen im Gaza-Krieg immer wieder scharf.

Israel ermöglicht Hilfslieferungen nach Gaza

Eine fast dreimonatige Blockade der Lieferungen von Nahrungsmitteln, Medikamenten und anderen lebenswichtigen Güter in den Gazastreifen hatte Israel zuletzt etwas gelockert. Israel will nach eigenen Angaben die islamistische Hamas unter Druck setzen, damit sie die Geiseln freilässt. Der Gaza-Krieg, ausgelöst durch das Hamas-Massaker in Israel am 7. Oktober 2023, dauert nun seit mehr als eineinhalb Jahren an.