Prozess gegen New Yorks Bürgermeister: Adams plädiert auf nicht schuldig

Der Bürgermeister von New York, Eric Adams, plädiert im Zuge der Anklage wegen Bestechlichkeit und Betrug auf nicht schuldig. Dies beteuerte der Demokrat heute im Gerichtsaal in New York.

Nach einer Anklage unter anderem wegen Bestechlichkeit und Betrug hat New Yorks Bürgermeister Eric Adams auf nicht schuldig plädiert. "Ich bin nicht schuldig, Euer Ehren", sagte der 64 Jahre alte Demokrat vor einer Richterin in New York. Der nächste Gerichtstermin wurde für kommende Woche angesetzt.

Adams wird unter anderem Bestechlichkeit, Betrug und die illegale Anwerbung und Annahme ausländischer Wahlkampfspenden vorgeworfen. Die Vorwürfe reichen laut Staatsanwaltschaft der US-Millionenmetropole bis mindestens bis in das Jahr 2014 zurück, als Adams noch Stadtteilpräsident von Brooklyn war. Seit 2022 ist der Ex-Polizist Bürgermeister von New York.

Adams weist alle Vorwürfe und Rücktrittsforderungen zurück. Es handelt sich um die erste Anklage wegen Bundesverbrechen gegen einen amtierenden New Yorker Bürgermeister in der modernen Geschichte der Millionenmetropole.