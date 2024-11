Putin schmeichelt Trump: Ein "intelligenter und erfahrener" Politiker

Ein Lob aus Wladimir Putins Mund für den designierten US-Präsidenten: Kurz vor Donald Trumps Einzug ins Weiße Haus äußert sich der Kreml-Chef anerkennend über den Republikaner.

Das Wichtigste in Kürze Putin lobt Trump öffentlich als erfahrenen und intelligenten Politiker.

Trump soll laut Putin in der Lage sein, eine "Lösung" zu finden.

Gleichzeitig kritisiert Putin Joe Biden, er bereite der zukünftigen Regierung in Washington "zusätzliche Schwierigkeiten".

Russland intensiviert die Attacken auf die Ukraine, die Spannungen zwischen Moskau und dem Westen nehmen zu. Trotz dieser Vorzeichen findet der russische Machthaber Wladimir Putin lobende Worte über den ehemaligen und designierten US-Präsidenten Donald Trump, wie CNN berichtet.

Ein "intelligenter und erfahrener Politiker" sei Trump. Dies habe Putin nach Informationen des US-Nachrichtensenders gegenüber Reportern auf einer Kasachstan-Reise gesagt. Im gleichen Atemzug soll der russische Präsident den scheidenden US-Präsidenten Joe Biden kritisiert haben. Biden habe mit der erteilten Erlaubnis, die Ukraine dürfe nun ATACMS-Raketen auf Russland abfeuern, der zukünftigen Regierung in Washington "zusätzliche Schwierigkeiten" bereitet.

Trump werde "eine Lösung finden"

In Moskau gibt man sich Mühe, Entschlossenheit zu demonstrieren. "Wir werden die uns zur Verfügung stehenden Mittel einsetzen", warnte der Kreml-Chef. "Wir schließen den Einsatz von Oreshnik (eine nuklearfähige ballistische Rakete) gegen das (ukrainische) Militär, gegen militärisch-industrielle Einrichtungen oder gegen Entscheidungszentren, auch in Kiew, nicht aus." Die ukrainischen Behörden würden laut Putin angeblich versuchen, lebenswichtige Einrichtungen in Russland anzugreifen.

Trump hatte im Wahlkampf versprochen, den Krieg innerhalb von 24 Stunden zu beenden. Es bleibt abzuwarten, wie die für die Ukraine lebenswichtige US-Unterstützung nach dem Amtsantritt des Republikaners aussehen wird. Putin jedenfalls scheint optimistisch zu sein. Schließlich soll er gesagt haben: "Soweit ich mir vorstellen kann, ist der neugewählte Präsident eine intelligente und bereits recht erfahrene Person. Ich denke, er wird eine Lösung finden."

Ein krasser Gegensatz zu Putins Aussagen über die aktuelle US-Regierung, der er mit der ATACMS-Entscheidung unterstellte, den Krieg in der Ukraine "eskalieren" zu wollen.