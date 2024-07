Ranking: Diese Urlaubsziele werden von Touristenmassen überrannt

Die schönste Zeit des Jahres ist der Urlaub. Aber ist es immer noch schön, wenn man sich seine Traumziele mit unendlich vielen anderen Touristen teilen muss? Gut, wenn man weiß, welche beliebten Orte sich in der Hauptsaison vor Besucheranstürmen nicht retten können.

Anzeige

Wie heißt es? Venedig sehen und sterben. Glück hat, wer vor dem Ableben von der Lagunenstadt überhaupt etwas zu sehen bekommt. Denn zur Hauptreisezeit ist die Stadt der Gondeln und Kanäle dermaßen mit Tourist:innen überfüllt, dass man kaum ein freies Fleckchen zum Bewundern der Sehenswürdigkeiten findet.

Anzeige

Anzeige

Die ganze Welt will nach Europa

Wie Venedig, so geht es vielen Touristen-Hotspots in Europa. Ob Prag, Florenz, Dubrovnik, die Liste scheint unendlich lang zu sein. Und zahlreiche Traumziele in Europa ziehen nicht nur Europäer:innen in ihren Bann, sondern gefühlt die ganze Welt.

Das Problem dabei sind aber nicht nur überfüllte Destinationen. Sondern auch die Auswirkungen des Massentourismus auf die Orte selbst. Mehr Müll, Überlastung der Infrastruktur, höhere Mieten ... das sind nur einige wenige Nachteile, die der Tourismus mit sich bringt. Inzwischen regt sich, wie auf Mallorca, kräftiger Protest gegen den "Overtourism".

Neue Konzepte im Kampf gegen zu viel Tourismus

Um der Touristenflut Herr zu werden, gibt es verschiedene Konzepte: Venedig verlangt an besonders stark frequentierten Tagen eine Eintrittsgebühr von Tagestourist:innen, Amsterdam hat zum Beispiel eine Touristensteuer eingeführt, Barcelona soll die erste europäische Stadt sein, die die kurzfristige Vermietung von Privatzimmern verbietet.

Ob das etwas bringen wird, werden Zeit und Maßnahmen zeigen. Bis es so weit ist, sollte man sich vor dem Besuch einer Touristenhochburg darüber informieren, wie "voll" das Wunschziel zur Hauptreisezeit ist und ob man sich dann nicht lieber um eine Alternative umsehen sollte und das zunächst geplante Reiseziel erst in der Nebensaison besucht.

"Holidu.de" hat sich auf die Suche gemacht und die Städte mit der höchsten Anzahl an Tourist:innen pro Einwohner:innen ermittelt. Anhand von Daten aus dem "Top 100 City Destinations Index 2023" des Marktforschungsunternehmens Euromonitor International wurde die Zahl der ankommenden Tourist:innen im Jahr 2023 mit der Einwohnerzahl der Stadt verglichen.

Unter den 15 Städten mit den meisten Tourist:innen pro Einwohner:innen finden sich viele bekannte Destinationen: Florenz, Lissabon oder Paris. Andere Städte hätte man vielleicht gar nicht vermutet. Umso besser, vorher schon zu wissen, was einen erwartet.

Anzeige

Anzeige

Die 15 überfülltesten europäischen Urlaubsziele im Ranking