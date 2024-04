Razzien im Ruhrgebiet: Die Polizei im Einsatz gegen Clankriminalität

Polizisten und Zollbeamte stehen während einer Razzia in einem Saunaclub vor dem Gebäude. Die Polizei im Ruhrgebiet hat am Freitagabend in Castrop-Rauxel und Marl im Kampf gegen Clankriminalität mehrere Objekte kontrolliert. Darunter waren nach Angaben der Polizei im Kreis Recklinghausen ein Saunaclub, Spielhallen und Shishabars.

© Henning Kaiser/dpa