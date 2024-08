Rekordmenge Heroin in Bulgarien gefunden

Im bulgarischen Hafen Burgas am Schwarzen Meer wurden nach Angaben von örtlichen Behörden, 436 Kilogramm Heroin sichergestellt. Die Drogen kamen demnach aus Kirgistan und waren auf dem Weg nach Griechenland.

Im bulgarischen Fährhafen Burgas am Schwarzen Meer haben Zöllner eine Rekordmenge Heroin über insgesamt 436 Kilogramm entdeckt. In Hohlräumen von vier Maschinen zur Kabelverlegung sei Heroin im Wert von umgerechnet fast 36 Millionen Euro gefunden worden, teilte das Hauptzollamt in Sofia mit.

Die Maschinen wurden demnach auf dem Seeweg in einem Lkw-Anhänger aus Batumi in Georgien befördert. Sie kamen den Papieren zufolge aus Kirgistan und waren für Alexandroupolis in Griechenland bestimmt.

Der am 9. August gemachte Drogenfund ist nach amtlichen Angaben die bislang größte Menge Heroin, die jemals in Burgas sichergestellt wurde.