Wohl mehrere Tonnen Kokain: Polizei stellt Drogen in Edeka-Fruchtreiferei sicher

In einer Fruchtreiferei von Edeka in Borna läuft seit Donnerstag ein Polizeieinsatz. Offenbar wurden dort mehrere Tonnen Kokain gefunden. Edeka habe die Einsatzkräfte selbst eingeschaltet.

Der Lebensmittelkonzern Edeka hat die Polizei für Ermittlungen in eine seiner Fruchtreifereien in Borna (Landkreis Leipzig) geholt. "Wir haben die Polizei dort selbst aktiv eingeschaltet und unterstützen die Ermittlungen", teilte ein Sprecher des Konzerns auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Zuvor hatten mehrere Medien über einen angeblichen Drogenfund berichtet.

Nach Angaben eines Sprechers des Landeskriminalamtes (LKA) liefen die Ermittlungen bereits seit Donnerstagmittag (24. August). Auch die "Leipziger Volkszeitung" (LVZ) berichtete über ein massives Polizeiaufgebot mit teils schwer bewaffneten Beamten soll laut LVZ am Donnerstag in Borna - mit dabei: Kriminaltechniker und Ermittler in weißen Schutzanzügen.

Zu den Hintergründen äußerten sich sowohl Edeka als auch das LKA vorerst nicht. Laut MDR und "LVZ" sollen in Bananenkisten Drogen in großer Menge gefunden worden sein. Das Medienportal "Tag24" berichtet über einen Fund mehrerer Tonnen Kokain. Nach LKA-Angaben sei auch die Staatsanwaltschaft Leipzig an den Ermittlungen beteiligt.