Restaurantbesuch endet tödlich: Neunjährige erleidet Krämpfe nach Gnocchi-Verzehr und stirbt

Ein neunjähriges Mädchen ist in der italienischen Stadt Rom nach dem Verzehr einer Portion Gnocchi gestorben. Es wird vermutet, dass der Tod durch eine allergische Reaktion hervorgerufen wurde.

Eine Tragödie ereignete sich in der italienischen Stadt Rom. Ein neunjähriges Mädchen ist dort nach dem Verzehr einer Portion Gnocchi in einem Restaurant gestorben. Vermutlich durch eine heftige allergische Reaktion.

Dies war geschehen

Das Kind sei mit seinen Eltern in dem Restaurant zum Essen gewesen. Dabei sollen die Gnocchi vermutlich eine heftige allergische Reaktion bei der jungen Italienerin ausgelöst haben. Demnach solle das Mädchen circa eine halbe Stunde nach dem Verzehr der Gnocchi über Atembeschwerden, Erbrechen und Krämpfe geklagt haben, schreibt die italienische Nachrichtenseite "Roma Today". Der Zustand des Kindes soll sich daraufhin rapide verschlechtert haben.

Zunächst sei sie in die Poliklinik von Casilino gebracht worden, das nächstgelegene Krankenhaus. Dort habe die Neunjährige eine Brustkorbmassage erhalten. Notfallmäßig habe sie in die Poliklinik Gemelli verlegt werden müssen. Doch dort haben die Ärzt:innen dem Mädchen - trotz aller Bemühungen - nicht mehr helfen können.

Am Donnerstag (5. Dezember) gegen 11 Uhr sei die Neunjährige für tot erklärt worden.

Polizei hat Ermittlungen aufgenommen

Vor dem Essen sei das Mädchen mit ihren Eltern zu einer Untersuchung der Lungenfunktion gewesen, berichtet "T-online".

Nun habe die Polizei die Ermittlungen aufgenommen, bei denen das Restaurant im Fokus stehe. Demnach würden die Hygiene- und Allergenvorschriften untersucht. Hierbei werde geprüft, ob diese eingehalten wurden oder ob es zu einer Kontamination mit den verspeisten Lebensmitteln gekommen sein könnte, die möglicherweise den späteren Tod des Mädchens herbeigeführt haben könnten.

Auch solle überprüft werden, ob Warnungen auf der Speisekarte stehen, die auf Allergene hinweisen.

Zudem solle die Krankengeschichte des Mädchens geprüft werden. Ersten Informationen zufolge solle das Kind allergisch gegen Weizen gewesen sein.

Bisher haben die Eltern der Verstorbenen keine Beschwerde gegen das Restaurant eingereicht, berichtet "Roma Today". Zudem hätten sie den Körper ihrer Tochter zur Organspende freigegeben.

Das tragische Unglück trug sich bereits Anfang Dezember zu, wurde aber erst jetzt öffentlich.

Auf der Facebook-Seite "VI municipio di Roma - Notizie dai quartieri" ist der Tragödie ein Beitrag gewidmet, auf den zahlreiche Menschen mit ihren Kondolenzwünschen reagierten.

"Der gesamte Stadtbezirk VI spricht der Familie der kleinen #Martina, die im Alter von 9 Jahren an den Folgen eines allergischen Schocks gestorben ist, sein Mitgefühl aus. Unsere Verbundenheit gilt auch allen Kindern des IC VIA DELLE ALZAVOLE in TORRE MAURA®. Eine tragische Nachricht, die wir niemals lesen oder hören möchten."

Fall erinnert an tragischen Tod eines britischen Mädchens

Bereits im Oktober erlitt ein britisches Mädchen einen anaphylaktischen Schock, nachdem sie in einer Pizzeria im römischen Stadtteil Gianicolense gegessen hatte. Es werde vermutet, dass sie dort ein Dessert zu sich genommen hatte, das Spuren des Erdnussallergens in Trockenfrüchten enthielt, schreibt "The Guardian" und beruft sich auf Berichte in der italienischen Presse.