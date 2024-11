Tragödie in Brasilien: Ein Toter bei Explosion vor Oberstem Gericht

In Brasilien kam es vor dem Obersten Gerichtshof zu zwei Explosionen. Ein Mensch kommt Medienberichten zufolge ums Leben. Die Hintergründe sind noch unklar.

Das Wichtigste in Kürze Zwei Explosionen haben die Stadt Brasilia in Brasilien erschüttert.

Das nahegelegene Oberste Gericht wurde geräumt.

Laut der Feuerwehr sei dabei ein Mann umgekommen.

Am Mittwochabend (13. November) soll bei zwei Explosionen vor dem Obersten Gerichtshofes in der brasilianischen Hauptstadt Brasília ein Mann ums Leben gekommen sein. In einer Erklärung des Gerichts hieß es, dass zwei heftige Explosionen kurz nach Ende einer Sitzung, gegen 19.30 Uhr (Ortszeit), zu hören waren. Das Gebäude wurde anschließend von den Richter:innen und Mitarbeiter:innen des Gerichts evakuiert.

Die Polizei inspiziert ein Fahrzeug vor dem Obersten Gerichtshof in Brasília nach einer Explosion. © Eraldo Peres/AP/dpa

Die Polizei teilte zunächst mit, dass ein Gegenstand vor dem Gerichtsgebäude in der Hauptstadt explodiert sei, ohne jedoch weitere Einzelheiten zu nennen. Später bestätigte die Feuerwehr den Todesfall, wobei die Identität des Mannes nicht veröffentlicht wurde. Aufnahmen in lokalen Medien deuteten zudem auf zwei Explosionen vor dem Gericht hin, die etwa 20 Sekunden auseinanderlagen.

Der Vorfall ereignete sich auf dem Platz der Drei Gewalten in Brasília, wo die zentralen Regierungsgebäude stehen. Die Polizei sperrte sämtliche Zugänge zu dem Areal, in dem der Oberste Gerichtshof, der Kongress und der Präsidentenpalast liegen. Die brasilianische Bundespolizei gab bekannt, dass Ermittlungen aufgenommen wurden, machte jedoch keine Angaben zu einem möglichen Motiv.

Präsident Lula war kurz zuvor im Nachbargebäude

José Chrispiniano, Sprecher des brasilianischen Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva, erklärte, der 79-jährige Staatschef habe sich zum Zeitpunkt der Explosion nicht im angrenzenden Präsidentenpalast aufgehalten. Der brasilianische Generalstaatsanwalt nannte die Ereignisse in sozialen Medien einen "Angriff".

Der Präsident habe seinen Amtssitz nur wenige Minuten vor den Explosionen verlassen. Das Medienunternehmen UOL berichtete zudem, dass in der Nähe des Obersten Gerichts ein Mann mit Sprengstoff gesehen worden sei.

