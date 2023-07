Rettung läuft seit 36 Stunden: Verletzte Frau sitzt in italienischer Grotte fest

In der Provinz Bergamo in Italien sitzt eine Höhlenforscherin in einer Grotte fest. Die 31-Jährige war am Sonntag verunfallt - nun läuft die Bergung seit mehr als 36 Stunden.

Anzeige

Seit nunmehr zwei Tagen sitzt in der norditalienischen Provinz Bergamo eine Höhlenforscherin in der Grotte "Bueno Fonteno" fest. Die 31-Jährige hatte sich am Sonntag (2. Juli) bei einem Unfall in der Höhle das Bein gebrochen und ist seither bewegungsunfähig, teilte das CNSAS (Nationales Korps für Alpin- und Höhlenrettung) mit. Sie werde ständig von Mitarbeiter:innen der alpinen Rettung betreut und stehe in engem und ständigem Kontakt mit medizinischem Fachpersonal. Ihr Zustand sei weiterhin stabil.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Die Frau blieb am Sonntagnachmittag (2. Juli) in 150 Metern Tiefe stecken, als sie eine bisher unerforschte Wand in der Höhle erkundete. Einer ihrer Kollegen habe die Höhle verlassen können, um die Rettungskräfte zu alarmieren, berichtet das italienische Portal TGCOM24. Die Höhle, in der sich der Unfall ereignete, umfasse mehrere senkrechte Wände, einen 55 Meter langen Schacht und einen Wasserfall.

Verunglückte Forscherin musste nachts in Höhle bleiben

Die 31-Jährige verbrachte die Nacht in der Höhle in Begleitung von medizinischem Personal und Höhlenrettern CNSAS. Wegen des Regens erweise sich die Rettung laut CNSAS komplizierter als erwartet - denn der Durchgang zwischen den engen Höhlenwänden sei erheblich schwerer.