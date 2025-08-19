Schreckliche Gewalttat in Leipzig: Frau getötet und Kind schwer verletzt

In Leipzig entdecken Polizisten eine schwer verletzte Frau und ein Kind. Die 42-Jährige stirbt wenig später. Ein Mann wird festgenommen. Was ist bisher bekannt?

Eine Frau ist in Leipzig getötet und ein Kind schwer verletzt worden. Die Einsatzkräfte seien am Montagabend (18. August) in eine Wohnung in dem Stadtteil Reudnitz gerufen worden, wie die Polizei mitteilte. Die 42-Jährige erlag wenig später ihren Verletzungen, der zehn Jahre alte Junge sei inzwischen außer Lebensgefahr.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft noch am Dienstagnachmittag mitteilte, wurde gegen einen 37 Jahre alten Tatverdächtigen Haftbefehl wegen Mordes und versuchten Mordes erlassen. Der Mann, der am Tatort festgenommen wurde, wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Es handelt sich nach Behördenangaben um den Vater des Kindes und früheren Lebensgefährten der getöteten Frau.

Junge schwer verletzt in Klinik

Der schwer verletzte Junge wurde den Angaben zufolge operativ versorgt und befindet sich weiterhin in einer Klinik. Auf Anordnung des Ermittlungsrichters erfolgte am Dienstag auch die Sektion des Leichnams der 42-Jährigen. Die Kriminalpolizeiinspektion und die Tatortgruppe des Landeskriminalamtes waren am Dienstag weiter am Tatort im Einsatz.

Ein Nachbar, der sich vor Ort als direkter Anwohner bezeichnete, schilderte die Familie gegenüber einem dpa-Reporter als ruhig und zurückgezogen: "Nie habe ich einen Streit gehört, bis auf Montagabend."