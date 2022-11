Ringen um Hilfsfonds: Weltklimakonferenz in der Verlängerung

Luisa Neubauer, Aktivistin der Klimaschutzbewegung Fridays for Future, hat Bundeskanzler Olaf Scholz Doppelzüngigkeit in der Klima- und Energiepolitik vorgeworfen. Mündlich bestätige Scholz zwar die deutschen Klimaschutzziele, aber praktisch setze er auf klimaschädliche fossile Energieträger wie Öl, Gas und Kohle, sagte sie auf der Weltklimakonferenz in Ägypten.

01:00 Min

Ab 0