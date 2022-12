RKI-Chef Wieler warnt vor "Reihe von Atemwegsinfektionen"

Das Wichtigste in Kürze RKI-Chef Lothar Wieler befürchtet im Winter mehr als eine reine Corona-Welle.

Deshalb plädiert er weiterhin unter anderem für das Tragen von Masken.

Andere Experten halten dagegen.

Anzeige

Das Robert Koch-Institut um Lothar Wieler hält weiterhin an der Maskenpflicht fest. Er warnt vor einer "Reihe von Atemwegsinfektionen". Andere sehen das nicht so dramatisch.

Laut dem Präsidenten des Robert Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, stecken sich "immer mehr Menschen mit der Grippe an". Deshalb geht er im Gespräch mit der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" davon aus, "dass es im Winter keine reine Corona-Welle geben wird, sondern dass eine Reihe von Atemwegsinfektionen parallel um sich greift". Der RKI-Chef ist angesichts der unterschiedlichen Regelungen in den Bundesländern weiterhin für eine Isolation von Corona-Infizierten und für das Tragen von Masken. Inwieweit dies umgesetzt werde, sei "letztlich eine politische Entscheidung". Immerhin: Wieler ist auch zuversichtlich, denn dank Impfstoffen und Medikamenten sei die Ausgangslage im Kampf gegen Corona besser als zuvor.

Gegenwind vom Hausärztechef

Der Chef des Hausärzteverbands Nordrhein, Oliver Funken, ist, was die Maskenpflicht angeht, anderer Meinung als Wieler. Er sagte der "Rheinischen Post": "Die Maskenpflicht sollte langsam weichen und man sollte auf Freiwilligkeit setzen." Dies sei auch deshalb sinnvoll, weil die Maskenpflicht etwa im öffentlichen Personennahverkehr nicht überall eingehalten und ihre Missachtung nicht bestraft werde.

Die Gesundheitsminister:innen der Länder waren sich in Bezug auf weitere Änderungen an den Corona-Schutzvorgaben – die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen des Nahverkehrs eingeschlossen – am 5. Dezember nicht einig geworden. Einen Tag später verkündete Bayern das Ende der Maskenpflicht ab dem 10. Dezember.