RKI: Präsident Lothar Wieler legt Amt nieder

Er führte Deutschland als Präsident des Robert-Koch-Instituts durch die Corona-Krise - jetzt hört er dort auf. Wie das RKI auf seiner Webseite schreibt, wohl auf eigenen Wunsch

Der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, verlässt die Einrichtung der Bundesregierung zum 1. April. Auf eigenen Wunsch ziehe er sich zurück und widme sich künftig neuen Aufgaben in Forschung und Lehre. Der Schritt erfolge im Einvernehmen mit Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD). Für eine Übergangszeit werde Wielers Aufgabe durch seinen Stellvertreter Lars Schaade übernommen.

Lauterbach: "Ohne Wieler wäre Deutschland deutlich schlechter durch diese Pandemie gekommen"

Wieler sagte in dem Pressestatement auf der RKI-Webseite: "In der Pandemie hat das Robert Koch-Institut seine Exzellenz unter Beweis gestellt. Es war ein Privileg, in dieser Krise an exponierter Position zusammen mit einem motivierten Team hervorragender Expertinnen und Experten arbeiten zu dürfen." Er danke allen Mitarbeiter:innen für ihren "außergewöhnlichen" Einsatz, sein Dank gelte aber ebenso den Gesundheitsministern, mit denen er zusammenarbeitete. "Die Unabhängigkeit der Forschung muss auch zukünftig akzeptiert werden, denn sie ist unabdingbar, damit das RKI seine Aufgaben erfüllen kann", so Wieler.

Lauterbach schrieb zu Wielers Abschied, dieser habe bei der Bewältigung der Pandemie "für das Land bleibende und herausragende Verdienste erworben". Weil er die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit ihm über all die Jahre sehr geschätzt habe, bedauere er umso mehr, dass er das RKI verlassen wird. "Ohne Prof. Wieler wäre Deutschland deutlich schlechter durch diese Pandemie gekommen. Dafür möchte ich mich auch im Namen der gesamten Bundesregierung ganz herzlich bedanken. Der Schritt erfolgt im Einvernehmen."