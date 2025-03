Prinz Robert von Luxemburg und seine Frau Prinzessin Julie de Nassau trauern um ihren Sohn. Frederik von Luxemburg ist mit nur 22 Jahren verstorben.

Anzeige

Wie die Familie in einem emotionalen Statement mitteilt, ist Frederik seiner schweren Krankheit erlegen. Er war Neffe zweiten Grades von Henri, dem regierenden Großherzog von Luxemburg. Mehr zum Stammbaum der Familie im Clip:

Anzeige

Anzeige

Frederik von Luxemburg litt an seltenem Gendeffekt

Gegenüber der Zeitung "Luxemburger Wort" hatte Prinz Robert von Luxemburg erst vor wenigen Tagen die Erkrankung seines Sohnes öffentlich gemacht. Demnach litt Frederik von Luxemburg an einer seltenen Mutation des Gens POLG. Daraus resultiert eine mitochondriale Störung, ein sehr seltenes neurologisches Krankheitsbild, das den Körperzellen Energie raubt. Dies führt wiederum zu fortschreitenden Funktionsstörungen und Ausfällen mehrerer Organe wie Gehirn, Leber, Darm, Nerven, Muskeln sowie der Schluck- und Augenfunktion. Frederik habe bereits früh Symptome gezeigt. Die Krankheit wurde schließlich im Jahr 2016 diagnostiziert, so sein Vater.

Anzeige

Anzeige

Prinzen-Sohn war auf künstliche Ernährung angewiesen

Die Diagnose sei für den Teenager ein Schlag ins Gesicht und "natürlich furchtbar tragisch" gewesen. Prinz Robert von Luxemburg: "Alle deine Freunde fangen an, auszugehen und die Welt zu entdecken, und du selbst bist ans Bett gefesselt, während du die Kontrolle über deinen Körper verlierst." Während die Krankheit sich einst vor allem durch Balance- und Koordinationsprobleme zeigte, verschlimmerten sich die Folgen kontinuierlich. Wie Robert weiter ausführte, habe sein Sohn zuletzt künstlich ernährt werden müssen.

Anzeige

Anzeige

Frederik verabschiedete sich von seiner Familie

Inzwischen hat Frederik von Luxemburg den Kampf gegen die POLG-Krankheit verloren. "[Am] 'Tag der seltenen Erkrankungen', rief uns unser geliebter Sohn in sein Zimmer, um ein letztes Mal mit ihm zu sprechen. Frederik fand die Kraft und den Mut, sich nacheinander von jedem von uns zu verabschieden", schildert die Familie auf der Website der eigens gegründeten Stiftung POLG Foundation. Die Familie macht mit der Stiftung auf die seltene Krankheit aufmerksam und widmet sich der Erforschung eines Heilmittels. Auch Frederik selbst arbeitete zu Lebzeiten aktiv an der Stiftung mit, entwarf beispielsweise Logos und das Design der Website sowie eine Kleiderkollektion. Bis zuletzt habe Frederik sich seiner Krankheit entschlossen entgegengestellt, wie Robert weiter ausführt: "Dies ist der Kampf, den Frederik geführt hat, und dies ist die Last, die er sein ganzes Leben lang tragen musste. Er tat es immer mit Anmut und Humor."