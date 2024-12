Rückkehr in die Heimat: Die meisten Deutschen wollen Syrern Zeit geben

Nach Assads Sturz debattiert die deutsche Politik darüber, welche Syrer in Deutschland künftig bleiben dürfen und wer zurückkehren muss. Was denkt die Bevölkerung?

Nach dem Umsturz in Syrien sehen zwei Drittel der Menschen in Deutschland keine Eile bei der Rückkehr der Hunderttausenden Migranten hierzulande. Laut dem neuen ZDF-"Politbarometer" wollen 64 Prozent, dass mit der Entscheidung abgewartet wird, bis in Syrien stabile friedliche Verhältnisse herrschen.

In dem Land hatte nach langen Jahren des Bürgerkriegs vor knapp zwei Wochen eine Rebellenallianz unter Führung von Islamisten die Macht übernommen. Machthaber Baschar al-Assad ist nach Russland geflohen.

Der Befragung zufolge erwarten nur 27 Prozent aller Befragten, dass in Syrien jetzt stabile friedliche Verhältnisse entstehen - 63 Prozent glauben das nicht. Nicht zuletzt deshalb sind nur 6 Prozent der Meinung, dass alle syrischen Flüchtlinge, die nach Deutschland gekommen sind, so schnell wie möglich zurückkehren sollten. Für 27 Prozent sollen das jetzt nur diejenigen, die hier keinen Job haben.

Insgesamt halten sich aktuell laut Bundesinnenministerium rund 975.000 Syrer:innen in Deutschland auf. Der Großteil war in den Jahren seit 2015 im Zuge des syrischen Bürgerkriegs gekommen. Ihre Beschäftigungsquote liegt derzeit bei rund 40 Prozent.

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) hat kürzlich entschieden, über Asylanträge von Menschen aus Syrien wegen der dynamischen Entwicklung im Land vorerst nicht zu entscheiden.