Nachdem in einem Glas Sauerkirschen eine große Glasscherbe entdeckt wurde, ruft der Lieferant von Aldi Süd vorsichtshalber die gesamte Charge zurück. Es besteht Verletzungs- und Erstickungsgefahr.

In Filialen von Aldi Süd in Bayern, Hessen und Nordrhein-Westfalen sind Sauerkirschen im Glas verkauft worden, für die wegen möglicher Glassplitter nun ein Rückruf ausgelöst wurde. Alles, was Sie zum Rückruf wissen müssen, erfahren Sie im folgenden Video:

Konserven der Marke Sweet Valley betroffen

Wie der Lieferant, die I. Schmidt Handelsgesellschaft mbH mitteilt, sind die 720-Milliliter-Gläser "Sauerkirschen entsteint, leicht gezuckert" der Marke Sweet Valley betroffen, die zwischen 4. März und 30. April 2025 in den Regionen Butzbach, Langenfeld, Kleinaitingen, Ebersberg und Dormagen erhältlich waren.

Konkret handelt es sich um die Charge ISBJ E16777-A03-24 178 12 mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 31.12.2027. Beide Angaben sind seitlich auf dem weißen Schraubdeckel der Gläser aufgedruckt.

Große Glasscherbe war Anlass für den Rückruf

Nachdem eine große Glasscherbe in einem dieser Sauerkirsch-Gläser entdeckt worden sei, kann dem Rückruf der Firma zufolge nicht ausgeschlossen werden, dass sich in anderen Gläsern der Charge ebenfalls kleine spitze Glasstücke befinden. Vorsichtshalber werde deshalb die gesamte Produktionscharge zurückgerufen.

Wer Sauerkirschen der betroffenen Marke und Charge gekauft hat, kann diese in Filialen von Aldi Süd zurückgeben und erhält den Kaufpreis erstattet, auch ohne Kassenbeleg.

Vorsicht, Lebensgefahr beim Verzehr der Sauerkirschen!

Vom Verzehr dieser Kirsch-Konserven wird dringend abgeraten, es besteht Gefahr für Leib und Leben. Gelangen Glasscherben oder -splitter in den menschlichen Körper, kann es zu Verletzungen im Mund- und Rachenraum sowie der inneren Organe und damit zum Verbluten kommen.

Zudem droht Erstickungsgefahr, falls Glasstücke die Luftröhre blockieren. Wie das Rote Kreuz auf seiner Website schreibt, sollten betroffene Person zunächst versuchen, das Glasstück zu erbrechen. Andernfalls oder bei bereits eingetretenem Atemstillstand sollten Helfer:innen sofort den Notruf verständigen.