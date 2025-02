Rückruf bei Aldi: Glassplitter in Produkten der Marke Crofton entdeckt

Aldi Süd und Aldi Nord rufen Glasdosen der Marke Crofton zurück, da Verletzungsgefahr durch Glassplitter besteht. Betroffene Kund:innen können die Produkte zurückgeben und erhalten eine Erstattung des Kaufpreises.

Das Wichtigste in Kürze Aldi Süd und Aldi Nord haben eine Rückrufaktion für Glasdosen der Marke Crofton gestartet.

Die betroffenen Dosen könnten Glassplitter enthalten, die beim Öffnen oder Schließen entstehen.

Kund:innen können die betroffenen Produkte zurückgeben und erhalten den Kaufpreis erstattet.

Aldi Süd und Aldi Nord haben eine Rückrufaktion für Glasaufbewahrungsdosen der Marke Crofton gestartet, nachdem in einigen Dosen Glassplitter entdeckt wurden. Diese gefährlichen Fremdkörper können beim Öffnen oder Schließen der Bügelverschlüsse entstehen und ins Innere der Dosen fallen. Laut Informationen von "produktwarnung.eu" betrifft der Rückruf insbesondere Dosen mit bestimmten EAN-Nummern.

Glassplitter: Dies Produkte sind betroffen

Kund:innen von Aldi Süd sollten besonders auf Glasdosen mit Bügelverschluss achten, die entweder einen Bambus- oder einen Glasdeckel haben. Die betroffenen EAN-Nummern sind 4061459610796 und 4061459610871. Diese Produkte können in den Filialen zurückgegeben werden, ohne dass ein Kaufbeleg erforderlich ist, und der volle Kaufpreis wird erstattet. Auch Aldi Nord hat eine Rückrufaktion gestartet, die sich auf Produkte mit Kiefernholz- oder Glasdeckeln mit den GTIN 4068706031373 und 4068706031380 bezieht. Diese Dosen wurden ab dem 2. September 2024 verkauft und waren in einem Dreier-Set erhältlich.

Die Rückgabe der betroffenen Produkte kann laut "produktwarnung.eu" in jeder Aldi Nord Filiale erfolgen, wo ebenfalls eine vollständige Erstattung des Kaufpreises angeboten wird. Für Kund:innen, die Fragen zum Rückruf haben, steht der Kundenservice zur Verfügung. Die Service-Hotline ist unter der Telefonnummer 00800 7877 2368 erreichbar. Alternativ können Anfragen auch per E-Mail an service@protel-service.com gesendet werden.