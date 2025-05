Rückruf bei Edeka: Beliebte Wurst könnte Fremdkörper enthalten

Edeka hat einen Rückruf für die "Echt Gut Jagdwurst" gestartet, da Kunststoff-Fremdkörper entdeckt wurden. Verbraucher:innen sollten das Produkt nicht verzehren und können es zurückgeben.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Wegen Kunststoff-Fremdkörpern ruft Edeka die "Echt Gut Jagdwurst" zurück.

Betroffene Packungen sollten nicht verzehrt werden.

Kund:innen können die Wurst gegen Erstattung des Kaufpreises zurückgeben, auch ohne Kassenbon.

Edeka hat einen Rückruf für die beliebte "Echt Gut Jagdwurst" gestartet, da Kunststoff-Fremdkörper in der Wurst gefunden wurden. Betroffen ist die 250-Gramm-Packung mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 16.06.2025 und der Chargennummer L 170225. Der Hersteller, Fleischwerk Hessengut GmbH, kann nicht ausschließen, dass sich Kunststoffteile in der Wurst befinden. Dies könnte für Konsument:innen eine mögliche Gesundheitsgefahr darstellen.

Anzeige

Anzeige

Mehrere Bundesländer betroffen

Die betroffenen Bundesländer sind Hessen, Thüringen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt. Die Wurst wurde in EDEKA-Märkten, Herkules-Märkten, Marktkäufen und Ratio im Absatzgebiet der EDEKA-Hessenring verkauft. Der Hersteller empfiehlt, das Produkt nicht zu verzehren. Kund:innen können die Wurst gegen Erstattung des Kaufpreises, auch ohne Kassenbon, in ihrer Einkaufsstätte zurückgeben.

Für weitere Informationen können Verbraucher:innen die Fleischwerk Hessengut GmbH kontaktieren. Die Unternehmensadresse lautet Unter dem Schöneberg 20, 34212 Melsungen. Auf der Homepage von EDEKA Hessenring sind aktuelle Informationen zum Rückruf verfügbar. Verbraucher:innen sollten die Hinweise des Unternehmens beachten und bei Fragen die bereitgestellten Kontaktmöglichkeiten nutzen.

Fremdkörper in Lebensmitteln können zu Verletzungen oder Erstickungsgefahr führen. Verbraucher:innen sollten den Rückruf ernst nehmen und bei Verletzungen ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen. Bei Fremdkörpern in den Atemwegen oder der Speiseröhre empfiehlt das Deutsche Rote Kreuz, den Notruf zu kontaktieren.