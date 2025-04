Der Discounter Lidl ruft Schokolade zurück. Anhand von Proben konnten Salmonellen nachgewiesen werden. Verbraucher werden darum gebeten, das betroffene Produkt nicht zu essen.

Anzeige

Wegen Salmonellengefahr ruft der Hersteller Ludwig Weinrich GmbH & Co. KG das Produkt "Way To Go - Salted Caramel Vollmilchschokolade, 180g" zurück. Betroffen sei die Charge L25083a mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 19.2.2026, teilte der Discounter Lidl mit. Die Salmonellen seien bei einer Untersuchung festgestellt worden.

Im Video: Erstickungsgefahr: Rückruf bei Maggi

In dessen Filialen in Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen sei die Schokolade verkauft worden. Das Unternehmen nahm das Produkt den Angaben zufolge bereits aus dem Verkauf.

Salmonellen können Auslöser von Magen- und Darmerkrankungen sein. Lidl zufolge können bei bestimmten Personengruppen wie Säuglingen, Kleinkindern, Schwangeren, Senioren und Menschen mit einem geschwächten Abwehrsystem ernste Krankheitsverläufe auftreten. "Deshalb sollten Kunden den Rückruf unbedingt beachten und das betroffene Produkt nicht verzehren."