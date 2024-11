Rückruf bei Lidl: Salzige Schoko-Brezeln verursachen Brennen im Mund

Über den Discounter Lidl verkaufte Schoko Brezeln werden zurückgerufen. Die Nascherei des ungarischen Herstellers Felföldi Édességgyártó Kft. soll nicht verzehrt werden.

Der ungarische Hersteller Felföldi Édességgyártó Kft. informiert über den Rückruf seines bei Lidl vertriebenen Produktes MisterChoc Schoko Brezeln – salzige Brezeln umhüllt von Zartbitterschokolade im 140g-Beutel.

Brennendes Gefühl im Mundraum

Wie "Produktwarnung.eu" mitteilt, handelt es sich bei den zurückgerufenen Schoko-Brezeln um eine Charge mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 30.04.2025. Die Gefahr besteht, dass sich nach Verzehr ein "brennendes Gefühl im Mundraum und wunde Stellen an Zunge und Mund" bemerkbar machen könnten.

Die salzigen Schoko-Brezeln wurden bei Lidl in allen Bundesländern außer in Bremen, Saarland und Mecklenburg-Vorpommern vertrieben. Das Produkt kann in allen Lidl-Filialen zurückgegeben werden, der Kaufpreis werde auch ohne Kassenbon zurückerstattet. Andere MisterChoc-Produkte sind nicht von dem Rückruf betroffen, wie es heißt.