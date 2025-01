Rückruf für 600.000 Fahrzeuge - Kia-Modelle betroffen

Der südkoreanische Autohersteller Kia Motors Corporation, der seit 1998 zur Hyundai Motor Group gehört, organisiert aktuell einen umfassenden Rückruf für weltweit mehrere Hunderttausend Fahrzeuge. Betroffen sollen Kia Ceed, XCeed- und Niro-Modelle der Baujahre 2015 bis 2023 sein.

Die Gefahr lauert weltweit bei mehr als 600.000 Autos der Firma Kia: Ein Kurzschluss im hydraulischen Kupplungsaktuator kann zu einem Brand führen. Allein in Deutschland sind davon 43.620 Fahrzeuge (22.284 Ceed und 21.336 Niro). Fahrzeughalter:innen werden aktuell dringend gebeten zu überprüfen, ob ihre Fahrzeuge zu den betroffenen Seriennummern gehören, um dann entsprechende Maßnahmen zur Wiederherstellung der Sicherheit vornehmen zu lassen.

Es könnte zu einem Brand kommen

Auf die Besitzer:innen von Kia Autos der Reihen Ceed, XCeed und Niro kommt jetzt ein Rückruf zu. Die betreffenden Rückrufe werden beim Kraftfahrtbundesamt (KBA) unter den Referenznummern 14641R (Ceed/XCeed), 14640R (Niro) und den Hersteller-Codes 240S01 (Ceed/XCeed), 231113 (Niro) geführt.

Es könnte sich bei den Modellen sogar ein Brand entwickeln, wie Kia der Zeitschrift "Auto Motor und Sport" mit anderen Worten mitteilt: "Bei betroffenen Fahrzeugen kann es zu einem Feuchtigkeitseintritt im Bereich des Anschlusssteckers des hydraulischen Kupplungsaktuators (HCA) kommen. Dies kann zu einem elektrischen Kurzschluss führen, der während der Fahrt möglicherweise einen thermischen Zwischenfall im Motorraum zur Folge haben kann. Bei betroffenen Fahrzeugen kann die HEV-Warnleuchte aufleuchten."

Entdeckt soll dieser Mangel durch permanente Tests und Qualitätskontrollen worden sein, die Kia durchführe. Speziell in Deutschland soll es sich um 43.620 Fahrzeuge (22.284 Ceed und 21.336 Niro) aus den Baujahren 2015 bis 2023 handeln. Sobald eines der betroffenen Modelle in die entsprechende Werkstatt gebracht wird, überprüfe man die HCA-Einheit und ersetze diese, falls notwendig. Generell werde bei allen betroffenen Fahrzeugen "eine neue HCA-Sicherung mit geänderter Kapazität eingebaut, um die Gefahr eines elektrischen Kurzschlusses zu verringern."

Kia Deutschland soll nun alle betroffenen Fahrzeughalter:innen schriftlich per Brief informieren. Die Arbeiten und eventuell verbaute Ersatzteile sollen den Kund:innen nicht in Rechnung gestellt werden. Zudem soll ein Eintrag im Garantiesystem erfolgen.

Diese Modelle sind vom Rückruf betroffen

Kia Ceed (CD) (P)HEV aus dem Produktionszeitraum 11.11.2019 bis 14.08.2023

Kia Niro (DE) (P)HEV aus dem Produktionszeitraum 26.10.2015 bis 16.06.2022

Kia XCeed (CD CUV) (P)HEV aus dem Produktionszeitraum 3.12.2019 bis 14.08.2023