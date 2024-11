Russische Drohungen im Live-TV: Politiker warnt vor Vernichtung der USA

Ein russischer Propagandist spricht vor der Zerstörung der USA, wobei sowohl Biden als auch Trump einem Angriff zum Opfer fallen könnten. Auch ein Angriff auf Europa wird in Betracht gezogen.

Das Wichtigste in Kürze Ein russischer Politiker droht im Live-TV mit der Vernichtung der USA.

Die Drohungen stehen im Zusammenhang mit der Freigabe von ATACMS-Raketen durch die USA an die Ukraine.

Innerhalb der USA gibt es kontroverse Meinungen zu den Waffenlieferungen und den geopolitischen Konsequenzen.

In einem alarmierenden Fernsehauftritt hat ein russischer Politiker mit der Zerstörung der USA gedroht. Andrej Gurulew, Abgeordneter der russischen Staatsduma, äußerte sich in der Sendung von Wladimir Solowjow, die auf dem staatlichen Sender Russia-1 ausgestrahlt wurde. Er erklärte: "Von Amerika, das versucht, uns in eine Eskalation hineinzuziehen, wird im Grunde nichts mehr übrig sein." Davon berichtet unter anderem die "Frankfurter Rundschau".

Nach Beschuss auf Russland - Lawrow droht, Selenskyj spricht Warnung aus

Drohungen gegen die USA und Europa

Gurulew ging noch weiter und betonte, dass weder der amtierende Präsident Joe Biden noch der designierte Präsident Donald Trump einen Angriff von Russland überleben würden. "Wir sind heute durchaus in der Lage, das gesamte Nuklearpotenzial Englands und Frankreichs mit einem einzigen Schlag zu vernichten. Dies wird eine der Möglichkeiten sein, um die Vereinigten Staaten davon abzuhalten, Russland anzugreifen", fügte der ehemalige Panzerkommandant hinzu. Diese Drohungen sind Teil der regelmäßigen staatlichen Propaganda im russischen Fernsehen.

Hintergrund der Drohungen: Freigabe von ATACMS-Raketen

Der Hintergrund dieser dramatischen Aussagen ist die Entscheidung der US-Regierung, der Ukraine den Einsatz von ATACMS-Raketen auf russischem Gebiet zu erlauben. Die Raketen dürfen laut Medienberichten zunächst nur in der russischen Grenzregion Kursk eingesetzt werden. Diese Freigabe erfolgte als Reaktion auf Berichte über nordkoreanische Truppenunterstützung für Russland im Ukraine-Krieg.

Die Entscheidung der USA stieß auf gemischte Reaktionen. Insbesondere US-Republikaner kritisierten Bidens Schritt scharf. Donald Trump Jr. bezeichnete die Verantwortlichen auf der Plattform X als "Schwachköpfe" und warnte vor dem Dritten Weltkrieg. Auch innerhalb von Trumps Team gibt es skeptische Stimmen gegenüber den Waffenlieferungen an die Ukraine, wobei einige Mitglieder auch befürchten, dass ein ungerechter Frieden mit Russland zustande kommen könnte.