Russland testet Einsatzbereitschaft seiner strategischen Nuklearstreitkräfte

Russland testet die Einsatzbereitschaft seiner strategischen Nuklearstreitkräfte. Diese Raketen können Ziele bis zu 11.000 km entfernt treffen, was US-Städte einschließt, und sind in der Lage, mehrere Nuklearsprengköpfe zu tragen.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Russland testet die Einsatzbereitschaft seiner Yars-Interkontinentalraketen in der Tver-Region.

Putin senkt die Schwelle für den Einsatz von Nuklearwaffen, was international für Unruhe sorgt.

Neben den Yars-Raketen testet Russland auch die Einsatzbereitschaft von taktischen Nuklearraketen und Kalibr-Marschflugkörpern.

Das russische Verteidigungsministerium hat am 18. Oktober bekanntgegeben, dass es die Einsatzbereitschaft einer mit Yars-Interkontinentalraketen ausgestatteten Einheit testet. Diese Raketen haben eine Reichweite von bis zu 11.000 km und können mehrere Nuklearsprengköpfe tragen, was sie in die Lage versetzt, sogar Städte in den USA zu erreichen. Diese Tests finden in der Tver-Region nordwestlich von Moskau statt

Während der Inspektion üben die Truppen das Manövrieren der Raketen über Entfernungen von bis zu 100 km unter Tarnung, um sie vor Luftangriffen und feindlichen Sabotageaktionen zu schützen. Die Übungen umfassen auch das Verlegen der mobilen Raketenwerfer aus ihren Hangars und das nächtliche Fahren auf öffentlichen Straßen, wie durch Videos des militärischen Nachrichtenkanals Zvezda dokumentiert wird.

Russland verschärft nukleare Doktrin

Die jüngsten Äußerungen des russischen Präsidenten Wladimir Putin, dass Moskau die Liste der Szenarien erweitert hat, die den Einsatz von Nuklearwaffen auslösen könnten, haben international für Besorgnis gesorgt. Diese Ankündigung senkt effektiv die Schwelle für den Einsatz dieser Waffen. Die Ukraine hat Russland daraufhin des nuklearen Erpressungsversuchs beschuldigt, während der neue NATO-Chef Mark Rutte betonte, dass das Bündnis sich durch russische Drohungen nicht einschüchtern lassen werde.

Im Video - Enthüllt: Putin drohte Biden mit Atomkrieg

Anzeige

Anzeige

Russland testet weitere Nuklearraketen

Neben den Übungen mit den Yars-Raketen führte Russland in diesem Jahr auch drei Übungsserien durch, um die Vorbereitungen für den Start von taktischen Nuklearraketen zu testen. Diese haben eine kürzere Reichweite und geringere Sprengkraft als die interkontinentalen strategischen Raketen. Trotz der häufigen Betonung seiner nuklearen Kapazitäten durch Putin seit Beginn der umfassenden Invasion in der Ukraine, besteht er darauf, dass Russland nicht auf Nuklearwaffen zurückgreifen muss, um auf dem Schlachtfeld zu siegen.

Am selben Tag meldete das Verteidigungsministerium auch einen erfolgreichen Test eines Kalibr-Marschflugkörpers, der ebenfalls einen nuklearen Sprengkopf tragen kann. Der Kalibr wurde von einer Fregatte in der Barentssee abgefeuert und traf ein Ziel über 1.300 km entfernt in der Region Archangelsk im Norden Russlands. Dies unterstreicht die fortgesetzten Bemühungen Russlands, seine strategische und taktische Nuklearfähigkeit zu demonstrieren.